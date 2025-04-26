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    新北市金蘭愛心關懷協會 跨海捐贈澎湖縣政府消防局救護車

    新北市金蘭愛心會，跨海捐贈澎湖縣政府消防局救護車。（澎湖縣政府消防局提供）

    新北市金蘭愛心會，跨海捐贈澎湖縣政府消防局救護車。（澎湖縣政府消防局提供）

    2025/04/26 15:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新北市「金蘭愛心關懷協會」為協助澎湖縣提升緊急救護量能，今（26）日捐贈1輛全新救護車予消防局，捐贈儀式在消防局1樓廣場舉行，由澎湖縣政府秘書長楊書舜代表縣長陳光復出席受贈，該協會則有近80位會員跨海參加觀禮。

    2014年新北市金蘭愛心關懷協會成立以來，長期推動社會福利與慈善事業，秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，積極參與急難救助、敬老慈幼、貧困救濟等多元公益項目，並固定每月募款，款項專款專用，持續支援弱勢族群，深獲社會肯定。

    此次捐贈行動的契機，源於協會財務長卓玉玲女士的表妹遠嫁澎湖，得知當地急需救護車後，立即促成協會與消防局的聯繫。迅速展開募資行動，短期間內即募得新臺幣350萬元，並實現跨海捐贈救護車的善舉，未來該救護車將配置於馬公分隊服勤。

    協會理事長盧志宏表示，關懷偏鄉醫療是協會的重要目標之一，離島地區的救護資源尤其需要社會各界共同關注與協助。此次捐贈不僅能提升澎湖地區的急救服務，更希望藉此拋磚引玉，帶動更多社會力量投入公益行列。

    秘書長楊書舜致詞時表示，特別感謝盧志宏理事長與協會全體幹部及會員，對澎湖的深情厚愛。這份跨縣市的情誼，不僅挹注澎湖縣的緊急醫療救護資源，也讓民眾感受到社會的溫暖與支持。

    新北市金蘭愛心關懷協會協會理事長盧志宏，將鑰匙交給秘書長楊書舜（右）。（澎湖縣政府消防局提供）

    新北市金蘭愛心關懷協會協會理事長盧志宏，將鑰匙交給秘書長楊書舜（右）。（澎湖縣政府消防局提供）

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