誤認是「前世仇人」南市龍崎教養院男院生怒毆女院長判無罪

郭姓男院生疑因思覺失調症發作，誤認蔡姓女院長為前世仇人，徒手毆打致傷。台南地院認定其犯案時喪失辨識能力判無罪並裁定施以2年監護。（記者王捷攝）

2025/04/26 15:15

〔記者王捷／台南報導〕台南市龍崎教養院一名郭姓男院生疑疾病發作，誤認院長蔡淑惠是前世仇人，因此徒手毆打蔡女。台南地方法院審理後，認定郭男因思覺失調症影響喪失辨識違法能力，判決無罪，並裁定入適當處所施以2年監護，全案可上訴。

郭男曾是龍崎教養院院生，2023年7月15日下午5時45分許，在院長室外突以徒手攻擊院長蔡淑惠，致使蔡女頭部、右手受傷。事後院方調閱監視器，並檢附傷勢照片、診斷證明、醫療收據等，警方依法將郭男移送法辦。

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郭男在警詢、偵查及法庭審理時皆坦承犯行，且證人證述與現場監視器畫面亦相符，顯見郭男有實際施暴行為。然而法院依刑法規定，行為時若因精神障礙致無辨識行為違法或欠缺依辨識行為之能力者，應屬不罰，因此重點在於郭男當時的精神狀態。

經法院委託衛生福利部嘉南療養院精神鑑定，鑑定結果顯示，郭男罹患思覺失調症，長期出現聽幻覺與被害妄想，誤以為院長是前世加害自己的人，因而混淆現實，發生攻擊行為。鑑定並指出，郭男思考變通、自理與社交能力嚴重退化，且疾病反覆發作，導致腦部功能受損，無法控制衝動。

法院認為，根據嘉南療養院建議，認定郭男精神狀況不佳，且缺乏家庭支援，若無適當治療，有高度再犯風險。考量其過往屢次住院紀錄及現階段病況，最終裁定令其入相當處所施以2年監護，接受持續的精神醫療與評估，以防止再次危害社會。

龍崎教養院位於台南市龍崎區，創立於1990年，由台南市政府社會局委託財團法人台南市私立惠山社會福利慈善事業基金會經營管理，主要服務慢性精神障礙及中重度身心障礙者。院方提供住宿照護、職能訓練、醫療支持及社區融合服務，致力於提升院生生活自理能力與社會適應，協助重返社會。

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