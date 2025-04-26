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    婦人陷戀愛陷阱 北市警暗夜負傷逮車手

    車手賴姓男子發現中伏拔腿就跑，其中一名員警不慎跌倒受傷，仍奮力起身將車手逮捕，依法送辦。 （記者鄭景議翻攝）

    車手賴姓男子發現中伏拔腿就跑，其中一名員警不慎跌倒受傷，仍奮力起身將車手逮捕，依法送辦。 （記者鄭景議翻攝）

    2025/04/26 14:32

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市張姓婦人，日前在臉書上認識一名男子，因男子不斷噓寒問暖、送禮，讓張婦陷入戀愛陷阱，直到被用車子遭海關扣押等各種名目借錢時，張婦才發現遭詐騙，內湖港墘所警方獲報後要張婦假意面交，在晚間設下埋伏，趁車手出面一擁而上，車手賴姓男子發現中伏拔腿就跑，其中一名員警不慎跌倒受傷，仍奮力起身將車手逮捕，依法送辦。

    警方今日表示，張婦於臉書結識騙徒，期間騙徒以「網戀」手法成功降低張婦戒心，並謊稱他車輛因涉嫌逃漏稅遭海關扣押向張婦借款，檢視聊天內容，發現詐團仍持續以海關通關費、車輛代運費等名目向被害人索取金錢，請張婦配合以新台幣80萬元引誘詐團於便利商店交款，所長王冠畬親率警力6名於面交地點周邊埋伏。

    但車手十分謹慎，屢次於面交地點徘徊監看，並變更取款地點至附近無名巷口，警方透過與被害人緊密聯繫，於交付款項後立即表明身分攔查，但賴男拒絕就範拔腿狂奔。

    賴男跑進一旁狹窄小巷，其中一名員警不慎跌倒，仍不畏疼痛，起身奮勇追敵，最終成功將犯嫌逼入死巷，當場壓制上銬逮捕，現場查扣手機、收款收據、現金贓款等證物，全案依詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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