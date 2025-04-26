彰化某鄉代被控對女國中生伸鹹豬手 堅稱清白將「斬雞頭」發誓

彰化考生祈福活動爆性騷擾疑雲，家長在社群平台發文指控某鄉代伸狼爪。（民眾提供）（記者陳冠備攝）

2025/04/26 14:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉順天宮昨（25日）舉辦考生祈福活動，一所國中三年級師生前往參拜，活動結束後爆出性騷擾爭議。多名學生指控，某鄉民代表在合照時將手放在女學生腰部並滑向臀部，超出正常肢體接觸範圍。家長氣憤帶女兒報案提告，對此該鄉代強烈否認，更揚言要在神明面前「斬雞頭」立誓證明清白，案情陷入羅生門，警方已受理調查。

校方表示，事件發生後立即啟動校安機制，除要求目擊學生詳述經過，並緊急安排輔導老師介入，協助受害學生情緒輔導，不過受害學生家長仍忿忿不平，立刻帶女兒前往溪湖警分局提告，並在社群平台發文指控「鄉代對未成年少女伸出狼爪」，立刻引起譁然，並指責「應該下台、丟臉、要被罷免」等語。

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神明在場不可能！遭影射的鄉代強烈否認，他激動反駁，當時現場有多名鄉代及廟方人員，連神明也在場，他不可能有不當行為，他進一步澄清，當時是依攝影師指示靠攏拍合照，肢體接觸純屬意外，他也質疑，是有心人士刻意操弄，不滿家長未指名道姓就在網路發文，已對其名譽造成傷害。

目前雙方各執一詞，案情陷入羅生門。該鄉代表示，將與律師討論提告事宜，並打算邀集在場人士到神明前「斬雞頭」立誓，以證清白。

警方表示，已正式受理報案，將調閱現場監視器畫面與證詞釐清真相。若性騷指控成立，鄉代表恐涉違反《兒童及少年福利與權益保障法》及《性騷擾防治法》；若為誣告，提告家長也可能面臨誹謗及妨害名譽罪。

彰化縣埔鹽鄉舉辦考生祈福活動，意外爆出性騷疑雲，遭指控鄉代強烈否認，並揚言要在神明面前「斬雞頭」立誓證明清白。（民眾提供）（記者陳冠備攝）

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