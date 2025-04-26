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    宜蘭40多歲男偷渡上貨列搭便車 鷹眼站長發現通報

    男子坐在貨列後方載貨的開放式平車上，雙腳盤腿、背部緊靠貨櫃，列車疾駛而過。 （民眾提供）

    男子坐在貨列後方載貨的開放式平車上，雙腳盤腿、背部緊靠貨櫃，列車疾駛而過。 （民眾提供）

    2025/04/26 13:44

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭40多歲男子今天清晨疑似在羅東火車站「偷渡上車」，跑上台鐵貨物列車後，將身體緊靠貨櫃盤坐於前方平台，列車行經二結站時，剛好被值班站長鷹眼發現緊急通報，貨列隨即停靠宜蘭站，男子下車後被鐵路警察帶回偵辦，但疑似精神狀況不好，無法清楚交代上車經過，後續將依違反鐵路法函送鐵道局裁處。

    台鐵宜蘭二結車站值班站長，今晨5點在進行列車監視時，發現有名男子偷跑上自羅東發車的7503次貨物列車，該男坐在後方載貨的開放式平車上，雙腿盤腿、背部緊靠貨櫃，列車疾駛而過。

    站長發現後緊急通報，貨列隨即停靠宜蘭站，男子自行下車，立即遭鐵警帶回，貨列隨後繼續往北行駛離去。據了解，40多歲男子領有身障手冊，下車時喃喃自語，疑似精神狀況不好，無法清楚交代上車經過，目前警方已通知家人到場，所幸男子沒有受傷，後續將進一步釐清案發過程。

    該男子行為已違反鐵路法第71條第1項第1款，「列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行」，鐵警將製單舉發函送交通部鐵道局，可處予新台幣1500元以上7500元以下罰鍰。

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