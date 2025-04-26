載運遺體車違停遭拖吊惹議！高雄交大：只有這些車臨停不受限

接體車車身無任何標示，違停在人行道上遭拖吊，業者抱怨「真的缺錢缺這樣嗎」，警方則說該車非企業與公司車，且非執行任務之特定車輛，依法不得違停。（民眾提供）

2025/04/26 13:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市1輛載運往生者的接體車，昨（25）日違停在新興區中正二路的人行道遭拖吊，導致殯葬業者運往生者遺體下樓時無車可載，當場傻眼，只能在管理室苦等支援車輛，也此事引發兩派網友議論，對此，高雄市交通大隊說明，接體車非消防車、警備車、救護車等特定車輛，臨時停車及停車時仍須遵守相關規定。

有殯葬業者在網路社群發文「真的缺錢缺這樣嗎」，從貼出的監視器畫面可見，1輛黑色接體車停在大樓前的人行道上，遭警方舉發並依違規車輛拖吊，業者將往生者運送下樓時，見車子不見了，當場傻眼只能暫放在人來人往的管理室前，等候調派下一台接體車來支援。

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此事在網路社群引發兩派論戰，多數人認為違停就是違停，不應道德綁架，而且警方也不知道這是接遺體的車，但也有人認為接體車也拖，有點誇張。

高雄市交通警察大隊指出，員警25日中午12時半左右巡查至新興區中正二路192號前，發現有自小客於人行道違規停車，因該車無特別標示為供接體使用，外觀與一般車輛無異，且員警以警用電腦查詢亦為一般私人所有之自小客車（非企業、公司車輛），員警並無法辨別該車為接體車，遂依道路交通管理處罰條例第56條1項1款「在禁止臨時停車處所停車」舉發取締，並執行拖吊移置作業。

警方表示，車輛上架後，大樓管理員發現才出來告知該車是於該處接遺體，但因拖吊作業已結束，且拖吊車駛離時，駕駛人仍未到場，故依規定將該車拖吊返回八德拖吊場保管。

交大警方後續再補充說明，依據道路交通安全規則第113條規定，消防車、警備車、救護車、工程救險車、外交部禮賓車、公用事業機構之工程車、垃圾車及傳遞郵件電報等車輛，於執行任務時，其臨時停車及停車地點得不受限制。

接體車車身無任何標示，違停在人行道上遭拖吊，業者抱怨「真的缺錢缺這樣嗎」，警方則說該車非企業與公司車，且非執行任務之特定車輛，依法不得違停。（民眾提供）

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