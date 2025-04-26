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    暑期媒體體驗營 移民署歡迎新住民子女相揪參加

    移民署推出「新住民子女多元文化培育營-媒體體驗營」。（記者劉慶侯翻攝）

    移民署推出「新住民子女多元文化培育營-媒體體驗營」。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/04/26 11:35

    〔記者劉慶侯／台北報導〕隨著數位媒體成為表達及參與公共議題的重要平臺，移民署推出「新住民子女多元文化培育營-媒體體驗營」，自即日起受理報名至5月5日止，鼓勵有志成為自媒體創作者的新住民子女及國人子女，把握報名機會。

    活動預計於7月14日至16日於劍潭海外青年活動中心舉行，活動全程免費，預計錄取50名學員，對象為就讀高中職以上之在學學生，課程透過三天兩夜的實戰營，以Podcast實作、媒體參訪與創作為主軸，帶領學員從發想到表達，實際體驗自媒體創作的過程。

    另外，移民署特別安排至錄音室進行錄製訓練及參訪廣播電臺，讓學員深入瞭解節目錄製實務樣貌。

    課程內容豐富，除結合理論與實務技術操作外，亦可讓學員學習如何將文化故事轉化成有力量的內容，發揮個人語言及多元文化優勢，透過創作與世界連結，讓更多元的聲音被聽見，也使所有參與學員能嘗試創造屬於自己的自媒體天地。

    相關報名資訊可洽移民署窗口02-23889393分機2372，報名簡章可參考移民署官網資訊。歡迎全國具熱情與創作潛力的學生踴躍報名。

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