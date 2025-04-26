假戶政與警員來電 70歲阿伯報案逃過詐騙

70歲的溫姓阿伯接獲假冒戶政及警局來電，誆稱身分遭冒用需交付26萬元監管，所幸機警致電派出所求證，警方即時到場攔阻，成功避免財產損失。（民眾提供）

2025/04/26 11:43

〔記者王捷／台南報導〕台南市警第三分局海南派出所25日接獲報案，70歲溫姓男子接獲自稱台北市戶政事務所來電，指稱其身分遭冒用申辦印鑑證明，隨後又有假冒警察局員警來電，要求交付26萬元存款監管。溫男起疑報案，警方即時攔阻詐騙得逞。

警方指出，詐騙集團假冒公務人員詐財的手法雖然常見，但仍屢屢得手。集團通常掌握被害人個資，如姓名、身分證字號、銀行帳戶等，再以「身分遭冒用」、「涉及刑案」為由製造恐慌，誘使被害人交付財物。許多人因擔心官司纏身或名譽受損，選擇聽從指示而受騙。

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據了解，溫男當時接獲自稱戶政事務所人員來電，對方稱有人盜用其資料辦理印鑑證明，並已通報警方。稍後，自稱警局員警的人再度來電，聲稱溫男涉入刑事案件，若不配合將遭到財產查扣，要求他將存款交由「安全監管」。溫男因金額龐大，加上對方催促語氣異常，起疑致電派出所查證。

警方接獲報案後，立即派員到場了解，確認為詐騙集團慣用伎倆，當場勸阻溫男勿依指示操作或轉交金錢，成功保住其26萬元存款，避免財產損失。警方也進一步向溫男說明詐騙手法，提醒其提高警覺，並持續加強周邊居民防詐宣導。

南警三分局呼籲，民眾若接獲類似來電，應保持冷靜，切勿輕信對方指示，並牢記「一聽二掛三查證」原則，可親赴派出所或撥打110、165反詐騙專線查證，以保障自身財產安全，避免落入詐騙圈套。

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