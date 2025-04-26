上課飆罵英文髒話、發文詛咒學童 小學教師這回慘了

小學教師課堂飆罵英文髒話，臉書再發文詛咒學生遭判刑且判賠。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/26 11:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林姓國小教師不滿學生上課看課外書，又跟同學搶教具，認為學生擾亂上課秩序，竟口出言「mother fucker」並大聲訓斥，還氣到把零食摔到地上，有學生因此嚇哭。新竹地院依成年人故意對少年犯公然侮辱罪判拘役40日，附帶民事判賠2萬元。

法官調查，2023年林男上課時，因不滿學生上課態度，而出言「mother fucker」等語後，將零食扔在地上，並於下課時在黑板上寫學生姓名，還說「我會追蹤你，我要看看你以後成就非凡，還是出現在社會版？」

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有老師出面作證，表示看到學生與鄰座同學在搶教具，接著就聽到林男用很大的音量責罵，有聽到F開頭的英文髒話跟FUCK，林男又把一大包零食砸在地上，當時教室裡的有女學生覺得害怕就哭了。

事後林男還在臉書發文「這個非人類就是看他的鬼書」、「那一堂課都要聲嘶力竭地狂罵這兩隻XX」、「我準備了所有這些禮物和活動，而那個mofo剛剛看了他的漫畫書」、「詛咒他的那一隻手永遠都受傷，永遠都這麼醜」。

林男坦承確實有講「mother fucker」，但矢口否認公然侮辱，辯稱只是情緒抒發，新竹地院法官認為，「mother fucker」意即「幹你娘」，有時縮寫為「mofo」 是一種英語粗口，乃Fuck的一種形式，通常帶有高度冒犯意味，在社會一般人之評價認知，係屬輕蔑侮辱之粗鄙穢語。而林男僅因認學生有妨害上課秩序行為，竟公開謾罵，且已有同齡小學生害怕哭泣之情可證。依林男謾罵過程與情境，對學生名譽為直接且強烈攻擊。

此外，林男又發文以「非人類」、「mofo」與「XX」指稱被害人，甚至表達詛咒被害人「永遠看不起自己」的貶低意欲，貼文在案發後隨即張貼及回覆，時間已延伸至課堂之外，足以推知林男於課堂上咒罵學生行為，顯然並非僅是為表達一時之情緒不滿，意圖貶抑學生人格尊嚴之公然侮辱犯意，昭然若揭。

法官認為林男所為已使學生在精神、心理上感到難堪，且林男為專業教師，前已有兩次因發言不慎而涉犯公然侮辱案件經檢察官偵辦紀錄，竟未從前案偵查、審理程序中知所教訓，謹言慎行，再為公然侮辱犯行，審酌林男犯後始終否認犯行，且未能與學生達成和解，態度顯然非佳，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪處拘役40日，附帶民事判賠2萬元。

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