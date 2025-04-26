不爽同居女網友已生子 男竟爆打對方兒致骨折

桃園地方法院依徐姓男子2次犯行論罪，因成年人故意對兒童犯傷害罪分別判處徐男有期徒刑5月與8月。（記者周敏鴻攝）

2025/04/26 11:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市徐姓男子去年8月間透過社群軟體結識羅姓女子並交往，同年12月間，羅女帶著當時約僅1歲的兒子與徐男同居，豈料徐男2度故意對羅女兒子施暴，甚至造成對方鎖骨骨折，桃園地方法院依2次犯行論罪，分別因成年人故意對兒童犯傷害罪判處徐男有期徒刑5月與8月。

桃園地檢署起訴書指出，26歲徐男去年與羅女交往後，同年12月間以自己身體不適為由，邀羅女同住，羅女因此於同年月5日的上午帶著兒子到徐男住處同住。

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豈料徐男對於羅女有兒子一事不滿，當天下午他由羅女帶著兒子陪同外出看病時，在社區大廳等候計程車時，竟趁著羅女不在時，先動手拍打羅女兒子的頭部與後腦杓，甚至抱起坐在椅子上的對方重摔，致對方頭部外傷、左臉頰挫傷瘀腫。

同年月6日上午10點多，徐男又趁著羅女外出買粥的空檔，毆打羅女兒子的臉頰、胸部，致對方右側鎖骨骨折，羅女買粥回來後發現她兒子有異狀，才得知徐男暴行，趕忙報警。徐男被移送桃園地檢署偵訊時，坦承不諱，被依傷害案件提起公訴。

桃院指出，徐男明知羅女兒子為無任何防禦、抵抗能力，卻仍犯案，審酌他犯後坦承犯行，且與羅女等人達成調解，已依徐男的2次犯行分別論罪，都因成年人故意對兒童犯傷害罪，判處他有期徒刑5月與8月。

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