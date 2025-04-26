為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不爽同居女網友已生子 男竟爆打對方兒致骨折

    桃園地方法院依徐姓男子2次犯行論罪，因成年人故意對兒童犯傷害罪分別判處徐男有期徒刑5月與8月。（記者周敏鴻攝）

    桃園地方法院依徐姓男子2次犯行論罪，因成年人故意對兒童犯傷害罪分別判處徐男有期徒刑5月與8月。（記者周敏鴻攝）

    2025/04/26 11:16

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市徐姓男子去年8月間透過社群軟體結識羅姓女子並交往，同年12月間，羅女帶著當時約僅1歲的兒子與徐男同居，豈料徐男2度故意對羅女兒子施暴，甚至造成對方鎖骨骨折，桃園地方法院依2次犯行論罪，分別因成年人故意對兒童犯傷害罪判處徐男有期徒刑5月與8月。

    桃園地檢署起訴書指出，26歲徐男去年與羅女交往後，同年12月間以自己身體不適為由，邀羅女同住，羅女因此於同年月5日的上午帶著兒子到徐男住處同住。

    豈料徐男對於羅女有兒子一事不滿，當天下午他由羅女帶著兒子陪同外出看病時，在社區大廳等候計程車時，竟趁著羅女不在時，先動手拍打羅女兒子的頭部與後腦杓，甚至抱起坐在椅子上的對方重摔，致對方頭部外傷、左臉頰挫傷瘀腫。

    同年月6日上午10點多，徐男又趁著羅女外出買粥的空檔，毆打羅女兒子的臉頰、胸部，致對方右側鎖骨骨折，羅女買粥回來後發現她兒子有異狀，才得知徐男暴行，趕忙報警。徐男被移送桃園地檢署偵訊時，坦承不諱，被依傷害案件提起公訴。

    桃院指出，徐男明知羅女兒子為無任何防禦、抵抗能力，卻仍犯案，審酌他犯後坦承犯行，且與羅女等人達成調解，已依徐男的2次犯行分別論罪，都因成年人故意對兒童犯傷害罪，判處他有期徒刑5月與8月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播