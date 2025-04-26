竹縣退休女師墜谷身亡！夫提國賠被駁回

竹縣退休女師墜谷亡，夫提國賠遭駁回。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/26 11:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣張姓退休女教師前年6月與友人到觀霧國家森林遊樂區旅遊，於檜山巨木步道離登山口約500公尺處下坡台階，失足墜落至約140公尺深谷死亡，先生吳男認為林業署新竹分署未設安全防護措施，求償國賠815萬元，新竹地院認為分署已善盡警示，駁回全案。

吳男控訴，經實測該處異常陡峭，有使遊客跌落墜谷的高度風險，且前後約19公尺並無任何防護措施，觀諸該步道沿途尚有多處路段側坡陡度雖未如墜落點陡峭，卻設有諸如護欄或牽繩等安全設施，顯見被告於檜山巨木群步道設置安全設施時漫無標準，實屬公共設施設置缺失。

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吳男為此向林業署新竹分署求償815萬元，林業署新竹分署則表示，檜木巨木群步道為第三級步道，應盡量維持低強度設計，大致維持環境原貌，不能苛求林業署應在海拔高度約2000公尺大自然山域沿線設置銅牆鐵壁。

據張女同行友人指出，張女行經事故地點時，為提醒友人留意腳步，中途轉身踩空，因而不慎失足跌落。新竹分署認為，其中途轉身踩空才是造成意外的原因。

新竹地院法官認為，事故地點步道為緩下坡路段，無設置安全扶手欄杆必要。張女於下坡途中因轉頭看同伴有無跟上，不慎踩空滑落山谷，是張女自身疏失，與園區設置或管理有無欠缺，並無相當因果關係，且新竹分署已善盡警示，駁回原告請求。

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