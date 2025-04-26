小王搞上人妻後升職又加薪 綠帽夫「人財兩失」反擊不讓他過太爽

施姓男子老婆與公司主管出軌，事後主管升職、加薪，施男「人財兩失」，反擊提告求償111萬元，法官判呂男應賠80萬元。（情境照）

2025/04/26 10:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已婚的呂姓精品專櫃主管與公司女同事發生婚外情，呂男被老婆抓包後，賠了180萬元給老婆保住婚姻，還在公司獲得升遷、加薪，但女同事的老公施男不但丟掉婚姻，家庭變故之際又遇上公司考核，心神大亂的施男錯失升職機會，「人財兩失」的他看不爽呂男日子過太爽，提告求償111萬元，法官判呂男應賠80萬元。

判決指出，已婚的小玫（化名）2023年被任職的精品公司指派擔任專櫃代理主管，呂姓主管在公司聚會上結識小玫，兩人互加社群軟體帳號後，開始有進一步接觸，短短不到2個月就發展為戀人關係，並發生至少10次性行為。

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但小玫和呂男各有婚姻，呂男老婆發覺異狀後，委派徵信社調查，果然在鳳山某汽車旅館逮到兩人偷情，呂男為了獲取老婆原諒，賠了180萬元保有婚姻完整性，但小玫的老公施男得知老婆出軌，氣得與老婆離婚。

施男發現，呂男出軌被抓包後，日子過得跟往常一樣爽，不但保住婚姻，還在公司獲得升遷、加薪，反觀自己，小玫出軌的事情爆發時，施男剛好遇上公司考核，心神大亂的他，錯失報告營運計畫以受長官提拔升遷的機會，甚至年僅5歲的兒子，也因家庭變故說出「我不要爸爸媽媽了，我要一個人」。

施男不滿，認為呂男破害壞他的家庭、婚姻，卻跟沒做過錯事一樣，因此向他提告求償111萬元。高雄地方法院審理時，呂男坦承有小玫有染，但辯稱只發生過4次性行為，且施男在公司無法獲得升遷與他無關，他有意賠償35萬元，但施男不願接受。

法官傳喚小玫出庭，小玫坦承，跟呂男交往2個月期間至少發生10次性行為，還拿出刷卡、訂房紀錄佐證；法官認為，呂男辯解的4次性行為是以被老婆抓姦的次數計算，實際上應該是10次，因此認定呂男侵害施男的權益，判他應賠80萬元，可上訴。

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