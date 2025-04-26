誇張！台中恍神男駕休旅車 連撞2車又壓垮機車害男童受傷

徐男一度受困側翻的休旅車，消防救難人員固定車身將他救出。（記者張瑞楨翻攝）

2025/04/26 09:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區昨天深夜發生一起誇張的車禍肇事案，電信公司徐姓男員工駕駛黑色中華三菱休旅車，先於台灣大道一段，撞上路旁汽車，他沒停車，而是繼續行駛200公尺，又撞上另一輛自小客車後側翻，側翻時還壓住一輛機車，共造成騎士與乘客8歲男童共2人輕傷，他辯稱是精神恍惚，第一次肇事後，又恍神而繼續行駛200公尺，警方不認為他是肇事逃逸，酒測數值為0，肇事責任仍待釐清。

中市警局第二分局於昨天（25日）深夜10時25分，獲報於中市北區台灣大道一段689號、北區台灣大道一段605號發生各一場交通事故，員警到場發現，是28歲任職電信公司的徐男，駕駛中華三菱黑色休旅車，由五權路沿台灣大道一段外側車道，往中華路一段方向行駛，先與停放於台灣大道一段689號前的轎車碰撞後，徐男繼續行駛200公尺，隨即又碰撞另一部停放於台灣大道一段605號前的白色轎車，休旅車向左翻覆，壓住左側的普重機車，這輛機車的騎士與乘客8歲男童兩人擦挫傷，送醫無大礙。

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肇事的徐男於翻車後，被中市消防局救出脫困，他留於現場配合警方處理，徐男自述未受傷，是一時恍神分心，未注意前方路況，導致第1次撞上路旁轎車後，還未反應過來，又行駛200公尺，再度撞上路旁轎車釀禍，員警現場呼氣酒精測試，並無酒精反應，警方認為他沒有肇事逃逸問題；詳細肇事原因將進一步調閱監視器蒐證，交由鑑定單位或法院釐清責任歸屬。

徐男駕駛黑色休旅車，200公尺撞上兩輛轎車，側翻時又壓到另一輛機車，騎士與乘客輕傷。（記者張瑞楨翻攝）

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