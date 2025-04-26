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    首頁　>　社會

    鄰居投訴她家養的狗很臭 女飼主拿「滅鼠王」殺狗滅證

    江姓女子被鄰居投訴疑似虐待動物，竟餵食2隻馬爾濟斯滅鼠藥毒殺滅證。示意圖。（資料照）

    江姓女子被鄰居投訴疑似虐待動物，竟餵食2隻馬爾濟斯滅鼠藥毒殺滅證。示意圖。（資料照）

    2025/04/26 09:22

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕江姓女子被鄰居投訴她家養的狗很臭，疑似有虐待動物之嫌，動保處上門稽查時，驚見江女養的2隻馬爾濟斯狗吐白沫倒在樓梯間，旁邊有「滅鼠王」粉末，動保人員趕緊將兩隻狗送醫，但急救後仍宣告不治，江女坦承是為了避免被稽查才毒殺兩隻狗，被法官依違反動保法判拘40日、併科罰金20萬元。

    判決指出，江姓女子養了兩隻可愛的馬爾濟斯犬，但疑似照顧不當，狗狗長期未洗澡散發出惡臭，影響周邊鄰居，鄰居向高市動保處投訴後，動保處派員於2023年9月8日前往稽查；動保處人員到江家時，遍尋不著兩隻小狗，後來在16樓梯間發現2隻狗已口吐白沬倒臥在地，動保處人員趕緊將兩隻狗送醫，但搶救3天後仍宣告不治。

    兩隻狗經解剖後，獸醫師發現牠們皮下區域及臟器多發局部性至瀰漫性之充出血病灶，且胃內容物及肝臟組織檢出農藥百滅寧（Permethrin）、殺鼠劑撲滅鼠（Bromadiolone）成分，高雄地方法院審理時，江女坦承是擔心遭開罰，才會餵兩隻狗「殺鼠王」滅證。

    法官認為，江女飼養動物本應善盡照護義務、提供安全乾淨的環境，僅因犬隻異味遭鄰居投訴，竟餵食犬隻有毒藥物，最終造成2隻小狗死亡，所為實有不該，因此依故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪判拘役40日，併科罰金20萬元，可上訴。

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