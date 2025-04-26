迎向性別多元 台中第六警分局工業區派出所首位女所長上任

陳靖宣（右3）是台中市警局第六分局工業區派出所首位的女所長。（六分局提供）

2025/04/26 09:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局本月中旬發布人事命令，原本擔任中市警局公關的女警官陳靖宣，調任台中市警局第六分局工業區派出所長，這也是該所第一位女性所長，她之前曾任中市警局婦幼警察隊、少年警察隊等專業警政領域，中市警局第六分局強調，代表台中警界持續朝向性別多元與專業融合邁進，她自己則說，「我將全力以赴，帶領同仁穩健推動治安工作」。

陳靖宣表示，她自己從基層員警做起，深知第一線員警的辛勞與挑戰，也體認到工業區治安工作的重要性，「工業區不僅承載著地方經濟發展的命脈，也關係著市民的日常安全與安心感，我將全力以赴」，她強調，工業所的轄區內廠商林立、人流物流密集，治安管理面向多元且繁複，未來將強化巡邏彈性調度，針對轄內治安熱點加強巡守，並提升與企業、社區之間的聯繫互動，落實社區警政精神。

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同時，她也期許女性警官在領導職位上，能發揮更多影響力，讓多元視角成為治安工作的新優勢。

中市警六分局表示，陳靖宣過去在婦幼、少年警政工作表現亮眼，具備細膩觀察力與實務執行經驗，此次派任她擔任工業區所所長，是對其能力與潛力的高度肯定。

台中市警局第六分局工業區派出所首位的女所長陳靖宣強調，「我將全力以赴，帶領同仁穩健推動治安工作」。（六分局提供）

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