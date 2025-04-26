台中人妻被下「強暴藥丸」性侵長紅疹 嫌犯重判8年徒刑

人妻小芳被下了FM2性侵害，全身長滿紅疹，嚇得趕緊求診，醫院通報警方偵辦。（情境照）

2025/04/26 08:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子得知女子小芳與丈夫吵架，帶著狗兒離家出走，暫住一處日租套房，他帶餐飲探望小芳，卻伺機於餐飲加入有「強暴藥丸」惡名的FM2，性侵害得逞後離去，小芳甦醒時見自己下半身赤裸，全身還長紅疹，情緒崩潰的她，擔心自己染性病而求醫，身體並採集到張男的基因，不料，張男全盤否認犯行，辯稱是小芳自願與他發生關係，台中地院認為小芳昏睡時，身旁僅張男一人，張男性侵害屬實，依以藥劑犯強制性交罪重判8年。

判決書指出，張男於2023年9月28日晚間，得知女子小芳（化名）與丈夫吵架，帶著狗離家出走，外宿於中市一間日租套房，他遂拿著酒類飲料與餐點找小芳，一起喝酒到翌日（29日）凌晨，他伺機以不詳的手法，將第三級毒品FM2（Flunitrazepam，氟硝西泮）加入餐飲內，小芳藥效發作而全身無力、陷入昏睡，張男伺機性侵害得逞後離去，事後醫院從小芳尿液中，化驗中高濃度的FM2。

請繼續往下閱讀...

FM2的藥效與毒性為作用快速，僅須20分鐘，作用比一般安眠藥強10倍，安眠效果長達8至12小時，毒性則包含疲倦、無法行走、認知不良、昏迷，皮膚出現紅斑，小芳見自己身上長疹子，氣得傳訊息質問張男，「我差點死掉耶，下那個不知道是什麼藥，全身長滿疹」，張男回訊息「我那天之後也去看醫生，全身也是都長疹子」。

台中地方法院審理時，張男否認下藥性侵害，他辯稱飲料內沒有檢驗出FM2，是小芳自願與他發生性關係，且當時小芳意識清晰，至於尿液中化驗出FM2，是小芳自行服用安眠藥物。

法官認為，小芳意識昏迷當時，身旁就只有張男1人，小芳平時服用的藥物，並沒有FM2成分，顯然是張男利用小芳情緒低落離家外宿之際，矇騙不知情的小芳服用FM2，之後強制性交，導致小芳擔憂罹患性病、情緒低落，張男犯行惡性不低。

法官強調，檢方偵查時，檢察官當庭告訴張男，小芳身體採得張男的基因（DNA），張男還是否認與小芳曾發生性行為，到了台中地院審理時，又改口辯稱是合意性交，犯後態度不佳，依以藥劑犯強制性交罪判刑8年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法