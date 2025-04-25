驚險！屏東毒蟲拒檢開贓車狂飆10公里 撞車陣就逮

陳姓嫌犯從內埔一路狂飆到潮州，不時逆向、蛇行、超速闖紅燈。（警方提供）

2025/04/25 23:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔分局內埔派出所員警24日巡邏時，發現1輛失竊轎車欲盤查，小客車拒檢且逃逸，警方追逐近10公里期間，對方不斷逆向行駛或闖紅燈、蛇行，沿途險象環生，最後自撞紅燈車陣才停下就逮。

警方指出，事件發生在24日中午，警方執行巡邏勤務行經內埔鄉海平路段時，發現1部失竊轎車停於路上，原欲實施攔查，但轎車不服攔停稽查，並沿路危險駕駛逃竄，警方尾隨並通知線上支援攔截圍捕。

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該名駕駛如同亡命之徒沿路高速行駛，還鑽進小巷企圖耍掉員警，最後到潮州省道時，更在台1線逆向狂飆長達約600公尺，所幸當時車道上皆無車，後續該輛轎車切回南下的順向，在田新路92巷口卻因前方出現紅燈車陣，又警方已在此路口收網，嫌犯一頭撞上停等紅燈車陣而停下，警方見狀，連忙下車圍捕。

警方指出，該名陳姓嫌犯素有前科，不僅偷竊所駕的車輛，還將安非他命及吸食器等攜入車上，而沿路蛇行逆向、闖紅燈等危險駕駛的違規行為，經行車紀錄器清點，逐一舉發共59件罰單，金額達15萬元，訊後依竊盜、毒品、妨害公務、公共危險罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。警方強調，若坊間鄉里見有行跡可疑的人車，呼籲民眾若察覺相關可疑事物，可撥打110報案專線協力防制。

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陳姓嫌犯從內埔一路狂飆到潮州，不時逆向、蛇行、超速闖紅燈。（警方提供）

陳姓嫌犯從內埔一路狂飆到潮州，不時逆向、蛇行、超速闖紅燈。（警方提供）

陳姓嫌犯從內埔一路狂飆到潮州，不時逆向、蛇行、超速闖紅燈。（警方提供）

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