為中信特攻開球 法務部長鄭銘謙：詐騙話術如同假動作 要小心查證

法務部長鄭銘謙（圖中）前往新莊體育館，為「新北中信特攻」對戰「新竹御嶺攻城獅」賽事開球。（法務部提供）

2025/04/25 21:50

〔記者王定傳／台北報導〕法務部積極與台灣各大職業運動賽事合作，讓拒毒、防詐理念融入日常生活；法務部長鄭銘謙今日受新北中信特攻籃球隊邀請，前往新莊體育館，為「新北中信特攻」對戰「新竹御嶺攻城獅」賽事開球，號召球迷一起加入反毒品、反詐騙行動。

這場賽事除鄭銘謙到場開球外，高檢署檢察長張斗輝、台北地檢署檢察長王俊力、士林地檢署檢察長張云綺、法務部保護司長洪信旭、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺及新北地檢署襄閲主任檢察官江祐丞均受邀出席。

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法務部指出，鄭銘謙平日關心籃球運動，深知其兼具速度、策略與團隊合作的特性，與偵辦詐欺犯罪所需的「縝密配合」與「迅速反應」密不可分。球員們場上靈活轉換攻防，如同面對詐騙時，需要即時辨識、迅速通報與有效攔阻。因此，鄭特別提醒球迷，詐騙話術如同球場上的假動作，往往看起來很真實、很熟悉，但越是看起來沒問題，越要多一分冷靜，小心查證，才能避免陷入詐騙的圈套。

法務部並指出，中國信託銀行積極和檢察機關合作，繼去年與高等檢察署推動「雷霆專案」，提供去識別化的人頭帳戶名單後，今年進一步與北、中、南各地檢署簽署「可疑金融帳戶通報機制」合作備忘錄（MOU），主動通報可疑帳戶資訊給檢方；同時，檢方也將偵查中發現的高風險態樣回饋給銀行，鄭銘謙對此創新合作高度肯定，形容如同球場上的縝密戰術，透過隊友間的互相支援，強化整體打詐網絡。

鄭銘謙並強調，法務部就像一支訓練有素的球隊，持續精進戰術，並與各界攜手合作，要在這場「全民反詐攻防戰」打出勝利一役，成為國人最堅強的後盾，也期許更多企業團體一同加入拒毒、打詐的行列，共築更安全、更有韌性的社會。

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