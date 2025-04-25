「幣想」OTC虛擬幣門市涉助詐團洗錢 負責人等7人被逮

警方查扣的市價千萬法拉利超跑。（記者邱俊福攝）

2025/04/25 19:32

〔記者邱俊福／台北報導〕「幣想」科技公司所屬的OTC虛擬貨幣實體門市，涉嫌協助詐騙集團，讓被害人購買虛擬貨幣後，轉入詐騙集團虛擬貨幣錢包，士林地檢署今天指揮刑事警察局偵二大隊，針對全國14個縣市，共計36個實體門市執行搜索，逮捕施姓負責人等7人到案，依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。

檢警調查，幣想科技公司所屬的OTC虛擬貨幣實體門市，為登記的合法幣商，經營方式僅單向讓民眾以現金購買虛擬貨幣，但不從事向民眾購買虛擬貨幣，而販售虛幣價格約高於為市價的一成。

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近期刑事局「一六五」反詐專線資料的大數據分析，發現許多被害人被隱身境外的詐騙集團，以話術引誘到幣想科技公司所屬的OTC虛擬貨幣實體門市，於門市的協助下，持現金購買虛擬貨幣，這些被害人所購買的虛擬貨幣，再轉到境外的詐騙集團錢包。

刑事局偵二大隊第一隊案經報請士林地檢署指揮後，今天兵分多路，針對該公司全國所屬的36個實體店面據點，執行搜索查緝行動。

警方專案小組先後逮捕施姓負責人與公司幹部等7人到案，並查扣２部轎車，包括市價千萬的法拉利超跑與瑪莎拉蒂休旅車；警方經初步清查，每月經手金流高達上億元，查扣3000多萬元現金與2000多萬元的泰達幣，依法移送檢方偵辦。

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