奧運金牌李洋與台中警「麟洋配」 呼籲「詐來就擋」

李洋與台中第四警分局長陳祥麟（右）合組「麟洋配」宣導反詐。（記者黃旭磊攝）

2025/04/25 19:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕2021年東京奧運、2024年巴黎奧運羽球雙打衛冕冠軍李洋，今天下午前往大墩羽球館參與「金牌出擊、詐騙止步 」活動，李洋試圖將球打進「快打165」反詐騙九宮格，一度掛網「凸槌」（台語：失誤），所幸再度打進並與台中第四警分局長陳祥麟合組「麟洋配」宣導反詐。

台中「麟洋配」讚啦！台中第第四警友辦事處主任鄭永和、第四分局偵查隊隊長曾朝顯及警察大頭娃娃，今天下午邀李洋助陣，李洋穿上球衣高呼「球來就殺」，遇到可疑來電與訊息，呼籲民眾要「詐來就擋」，立刻查證，不讓騙徒有可乘機會。

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警方安排「快打165專線」羽球九宮格，讓李洋試身手，沒想到可能熱身不夠，第一次試打掛網「凸槌」，李洋懊惱抱頭，隨即在熱絡掌聲中擊中目標。

李洋說，羽球是今生摯愛，每一次揮拍都體會到奮力向前、不輕言放棄精神，非常榮幸能將這份精神運用在全民防詐運動。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

李洋（右）試圖將球打進「快打165」反詐騙九宮格，一度掛網「凸槌」。（記者黃旭磊攝）

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