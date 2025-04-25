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    百貨專櫃人妻嘿咻男同事9次 夫崩潰求償獲賠10萬元

    百貨專櫃人妻外遇，嘿咻男同事9次，讓丈夫氣到崩潰。外遇示意圖。（情境照）

    百貨專櫃人妻外遇，嘿咻男同事9次，讓丈夫氣到崩潰。外遇示意圖。（情境照）

    2025/04/25 18:59

    〔記者林嘉東／基隆報導〕股票上市公司陳姓研發主管的妻子，愛上百貨公司鐘錶專櫃高姓男同事，趁先生工作忙碌，瞞著先生偷吃高男。直到先生覺得愛妻對他日益冷淡，冷靜與太太溝通後，才知愛妻背著他與高交往10個月，且發生過9次性行為，當場綠雲罩頂，對高男提告求償60萬元精神慰撫金。基隆地院審酌，高與陳妻交往時間與發生性行為次數，認為已嚴重破壞陳的婚姻，判高要賠償陳10萬元精神慰撫金。

    陳姓人夫2024年暑假，帶著一雙10多歲的兒女到澳洲度假，發現愛妻態度冷淡；經與愛妻長談後，才知愛妻愛上百貨公司鐘錶專櫃的高姓男同事。常趁他上班後，搭客運到高男基隆住處私會，交往10個月期間至少發生9次性行為；陳查看2人手機LINE對話，不僅有「嘟嘴貼臉」親密合照，還有高傳「手指比愛心動作」的示愛影片給愛妻。

    陳得知愛妻背著她偷吃高後，精神崩潰求助精神科醫師後，才能強忍忍悲痛面對兒女繼續與妻子生活下去，提告以高男嚴重破壞他的家庭，求償60萬元精神慰撫金。

    法院審理時，高男辯稱，他與陳妻「嘟嘴貼臉」的合照，為常見的自拍姿勢，並無任何肢體接觸；傳「手指比愛心動作」影像給陳妻，則是他與友人聚餐時拍攝，不只傳給陳妻，也傳給他好友群組，至於，與陳妻只發生3次性行為，且都是陳妻主動邀約、單方糾纏。

    不過，法官認為，高男與陳妻長達10個月的交往期間，與陳妻發生多次性行為，嚴重破壞陳男的婚姻生活，侵害陳的配偶權，判高要賠償陳10萬元精神慰撫金。

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