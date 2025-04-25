神扯電影情節！屏東女車未熄火險遭挾持 警大陣仗搜捕引騷動

警方圍捕陳嫌。（警方提供）

2025/04/25 18:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮昨天發生一起驚悚的行竊未遂案，陳姓慣竊闖入蕭姓女子所駕車內後座，原欲行竊卻被返回車上的蕭女打斷。陳男懷疑蕭女外出求援，竟出手撞扯，造成蕭女頸部紅腫勒傷，蕭女趁隙逃逸並向店家求援。陳嫌見狀是立刻逃跑，但警方一眼就認出他是轄內治安人口，經活動熱點搜索後，於5個小時後就逮獲陳嫌，不論挾持或圍捕過程，皆宛如電影情節。

潮州分局昨天下午1點40分獲報，蕭姓女子於潮州鎮太平路段某商家購物時，車內遭行竊男子闖入，失風男子徒手挾持蕭女，幸女子當場掙脫，犯嫌隨即徒步逃逸。

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警方派人前往調閱監視器發現，犯嫌事前已在現場徘徊，發現蕭女下車後未熄火也未上鎖，隨即潛入車內企圖行竊。不料蕭女速速返車，犯嫌擔憂事態擴大，竟徒手控制對方企圖脅迫離開。

陳男失風後立刻下車逃逸，附近路人見狀也見義勇為企圖追捕，但仍遭熟悉地形的陳嫌逃逸。警方經比對影像特徵，發現是轄內治安頭痛人物的48歲陳姓男子，即透過以往出沒熱點分析於當日18時35分在竹田鄉將其查緝到案。

陳男原以為沒事正在巷弄間行走，警方追捕時還想逃逸，但根本逃不出法網是束手就擒。整個事件在純樸的鄉里間傳開，不少鄉親直呼，從上車時後座突然鑽出陌生人，根本是電影情節，警方大陣仗進入鄉間搜捕，整起事件引來不小騷動。

警方表示，陳嫌早已在附近觀察許久，見蕭女未鎖車門即趁隙上車，且後續還企圖徒手控制蕭女，全案將依刑法竊盜未遂、恐嚇及強制罪嫌函送地檢署偵辦。警方呼籲民眾駕車務必熄火、拔鑰並上鎖，避免成為不法目標。

受害蕭女也在網路po文「希望大家獨自在車上或是下車不管是10秒、30秒、1分鐘，都一定要記得『鎖車門』」，她從未想過有一天會在自己的車上被歹徒挾持，是餘悸猶存。

陳嫌的違法行為已在潮州引起騷動，警方火速在5個小時逮獲陳嫌。（警方提供）

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