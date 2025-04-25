家長控台中單車環島營隊呼巴掌、罰伏地挺身 竹市府：可協助移請調查

新竹市有家長透過民代指控孩子參加台中市某單車環島營隊卻遭掌摑、不當辱罵，民代也籲市府加強稽查。市府強調可協助移請調查。（記者洪美秀攝）

2025/04/25 18:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有家長向市議員蔡惠婷、林彥甫和廖子齊投訴，台中市某單車主題環島營隊涉不當虐待學員，包括掌摑、一起數落落後同學及光著雙手在柏油路面做20下伏地挺身。不過，業者反駁說，這是不實指控，且都是家長單方面說法。新竹市政府則說，可協助搜集資料、移請調查。

蔡惠婷說，台中某單車主題環島營隊領隊帶領學生單車環島時，只要不順其意，就會掌摑孩子，或用拳頭用力推擊身體，還不准生病的學生咳嗽，被聽到咳一聲就打一下，若閃躲，再多打10下，全隊半數以上孩子被打過巴掌。甚至逼迫全隊學員責備落後同學，施加不當同儕壓力，更在夏季高溫接近40度的花東地區，逼迫孩童光著雙手在滾燙柏油路面做20下伏地挺身，有學員返家後出現創傷後壓力症，需到身心科就醫，讓父母自責。

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林彥甫指出，除了不當管教疑慮，車隊配置人數也嚴重不足，營隊一梯招收20名學員卻僅配置1個領騎和1位補給車駕駛，罔顧學員安全，讓騎單車的孩子身陷危險之中。廖子齊說，台灣應該參考澳洲自1998年起實行的「兒童工作證制度」，要求直接接觸18歲以下兒童的工作者，都必須通過背景檢查並獲得授權，才能從事相關工作。

市府教育處說，民眾如發現業者在活動期間發生疑似違反兒少法，市府可協助搜集相關資訊後，移案請行為人所在主管機關針對事實進行調查確認，若屬實違反兒少法第49條，則依第97條進行裁罰，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。提醒家長暑假將至，務必慎選運動活動，確認相關運動場館業者是否有營業登記、教練證、公共意外險等，以維護孩童暑期安全。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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