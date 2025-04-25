自助桌遊館疑藏賭麻將、德撲 中市議員促源頭嚴把關

市議員張芬郁（左起）、陳俞融、陳淑華、謝家宜及陳雅惠質疑坊間不少桌遊館疑藏賭麻將、德撲掛羊頭賣狗肉。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/25 16:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中街頭常見桌遊等休閒館，多名議員今質疑部份店家「掛羊頭賣狗肉」，疑有麻將、德州撲克賭博藏身其中，質疑市政府放任業者合法掩護非法；經發局指出，自去年6月起已加嚴要求申請業者須切結不涉賭博，並請警方現勘回報無涉賭博疑慮者才核發商業登記證。

市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、陳雅惠、謝家宜等人今在議會業務質詢時關心賭場藏身合法商業場所「合法掩護非法」情形。

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陳淑華指出，近來接獲家長反映就學中的子女泡麻將館、德州撲克館，沈迷其中更荒廢學業，更疑有賭博行為，讓家長憂心不已，甚至有媽媽半夜跑去麻將館找小孩。

陳淑華質疑，麻將館與德州撲克館均禁止商業登記，但業者「掛羊頭賣狗肉」，化身「自助桌遊館」以合法掩護非法疑有賭博行為，民眾及學生被誤導接觸，甚至深受其害，市政府卻視而不見。

陳俞融、謝家宜指出，市府2年來已查獲118家休閒會館違反登記切結，以合法掩護非法賭博，顯見業者「掛羊頭賣狗肉」的情形已非個案，經發局管理有漏洞，要求應明定違規即撤照、禁止重新申請，甚至公告違規名單，應做好源頭把關工作。

張芬郁也說表示，以合法掩護非法從事賭博行為，成為治安疑慮，經發局應嚴格核照更加強稽查，以免合法登記成為賭場的免死金牌。

經發局長張峯源指出，台中市自去年6月已增訂申請前須切結不得涉賭，並會請警方先前往申請地勘察裝潢是否涉賭，再據以核定是否核照，若被查出違反切結則撤照，店家更涉賭博等有相關法律責任，每年均會與警察局、都發局聯合稽查，前年查獲53家違法，去年查到65家，均積極稽查防非法行為。

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