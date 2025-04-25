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    海巡1艦3艇「南援八號」演練 即時回傳860浬外鎮海指揮中心

    演練項目有雲林艦假定為侵擾我海域的蒙古貨輪，海巡署艦艇上前查處。（海巡署提供）

    演練項目有雲林艦假定為侵擾我海域的蒙古貨輪，海巡署艦艇上前查處。（海巡署提供）

    2025/04/25 16:36

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署24日在南沙太平島海域實施「南援八號」演練，加入不明船舶騷擾我海域項目，想定查處蒙古籍貨輪時，後續發生外國籍工作船失火，導致大規模複合性災難；逼真畫面即時傳回860浬外鎮海指揮中心，展現「看得到、聽得到及指揮得到」的科技水準。

    為貫徹政府「使太平島成為人道救援中心與運補基地」的南海政策，海巡署會同交通部、國防部、外交部及衛生福利部等機關，出動1艦3艇、共93人參與「南援八號」演練。

    「南援八號」想定南沙指揮部雷達監控1艘蒙古籍貨輪，行跡可疑且久呼不應，即派遣駐島100噸巡防艇及多功能艇前往查處，並將貨輪押返太平島調查；接續模擬1艘外國籍工作船，於太平島西南方約4浬處因機械故障，維修時不慎失火，隨即發出求救訊息，過程造成多人受傷、落海等大規模複合性災難。

    操演過程逼真，畫面全程即時傳回設在海巡署的鎮海指揮中心，協調各機關展現搜救機制及醫療能量，完成國際人道救援任務。

    海巡署表示，南沙太平島碼頭自2023年10月30日竣工後，可供4000噸級巡防艦泊靠，並已常態進駐百噸級巡防艇，本次演練輔以各式救生裝備實施救助，後續亦運用攔油索阻絕油污擴散；另透過遠距醫療由南沙醫院與國軍高雄總醫院進行視訊會診，呈現太平島人道救援能量。

    海巡署艦艇查處可疑船隻。（海巡署提供）

    海巡署艦艇查處可疑船隻。（海巡署提供）

    演練救援落海人員。（海巡署提供）

    演練救援落海人員。（海巡署提供）

    演練清除油污。（海巡署提供）

    演練清除油污。（海巡署提供）

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