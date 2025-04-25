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    在公寓種大麻 越籍看護工為躲查緝跳6樓僅皮肉傷送辦

    警方扣回69株大麻以及種植工具。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回69株大麻以及種植工具。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/04/25 16:44

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市刑警大隊破獲大麻植栽場，警方接獲線報，前日至樹林區某公寓緝毒，越南籍黎姓、陳姓男子當下驚慌失措，陳男乖乖就範，但黎男竟直接從6樓一躍而下。非常幸運的是，黎男除了頭部、頸部受傷流血，以及輕微腦震盪外，竟沒有骨折，包紮完隔天就能自行走出醫院。警方此次破獲69株大麻，全案依毒品罪移送法辦。

    據悉，29歲黎男在台當看護工，他從越南挾帶大麻種子來台，但試種幾次成效不佳，於是聯繫更專業的陳男，請他來台支援。陳男去年10月持觀光簽證來台，住進黎男於樹林區太順街租賃的公寓，2人開始正視種植大麻。

    黎、陳2人合作，順利種出健康、能夠販售的大麻，專門低價賣給同鄉，警方接獲線報進行蒐證，查出2人在太順街該公寓租下5、6樓，5樓作為大麻溫室，6樓自住，鎖定位置後，前日派員前往查緝。

    警方集結該公寓6樓，敲門卻沒人應，只聽見裡頭乒乓響，於是決定破門。入內後僅見，陳男坐在地上等著被抓，黎男竟已從窗戶一躍而下，警方在防火巷內找到倒地的黎男，頭、頸留著鮮血，趕緊將其送醫急救。

    黎男命大，僅皮外傷、輕微腦震盪，連骨折都沒有，警方研判應該是2樓遮雨棚緩衝，讓他6樓躍下還沒受大傷。警方於公寓5樓扣回69株大麻、種植設備；而2人承認犯案，以「阡插法」進行種植，架設24小時自動化電子設備調控溫度、濕度，收成後賣給同鄉。警詢後，依毒品罪嫌將黎、陳2人送辦，檢察官複訊後向法院聲押獲准。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在公寓內將李男制伏。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在公寓內將李男制伏。（記者徐聖倫翻攝）

    黎男命大跳6樓僅皮肉傷。（記者徐聖倫翻攝）

    黎男命大跳6樓僅皮肉傷。（記者徐聖倫翻攝）

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