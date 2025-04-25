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    替廠商規避處分從中收賄千萬 竹市衛生局前科長鄭舒倫重判16年

    新竹市衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫利用職務之便，從中收賄1300多萬元；新竹地方法院依貪污治罪條例等7罪，重判鄭女16年。 （記者廖雪茹攝）

    新竹市衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫利用職務之便，從中收賄1300多萬元；新竹地方法院依貪污治罪條例等7罪，重判鄭女16年。 （記者廖雪茹攝）

    2025/04/25 16:06

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫利用職務之便，替逾千件因產品廣告等違規應受罰的案件，規避處分，再從中收賄1300多萬元；新竹地院昨（24日）依貪污治罪條例等7罪，重判鄭女16年，褫奪公權9年，張姓廠商則判10年，可上訴。

    新竹地檢署起訴，鄭女從2017年3月20日到2021年1月10日擔任科長期間，負責承辦及督導轄內食品、化妝品、藥物等違規案件裁罰業務，卻與開設化妝品零售業的張姓廠商合謀，替本該受罰的廠商規避裁罰並從中收受賄款。經查，2020年2月到2021年1月間，有13家違規廠商所的產品廣告，因內容涉及誇大、易生誤解，且據民眾檢舉或其他衛生單位監錄，應裁罰1190件。

    檢警調查卻發現，鄭女與張姓廠商替違規廠商變更登記地，或移轉管轄的方式取得管轄權。鄭女利用科長職務之便，以未合法送達、未錄案列管的方式，隱匿369件行政裁處書，或以視同已裁處在案方式，替違規廠商規避750件裁罰，或利用逕予結案方式替廠商規避71件裁罰，總共規避了1190件裁罰案件。

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