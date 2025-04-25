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    首頁　>　社會

    高雄某男大生倒臥寢室 室友發現時已無生命跡象

    小港分局正釐清男大生死因。（記者洪臣宏攝）

    小港分局正釐清男大生死因。（記者洪臣宏攝）

    2025/04/25 16:02

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區一所大學宿舍今（25）日傳出死亡案件，18歲男大生下午2點多被室友發現陳屍寢室，警方目前沒有發現遺書，正釐清相關死因。

    小港分局下午2時許接獲學校通報，到場時發現該名男大生已經明顯死亡，現場沒有發現遺書及外力介入痕跡。

    據了解，死者室友下午進入寢室時發現他疑似輕生，緊急通知教官處理，教官趕到現場後將他移到地上急救，仍告不治。

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