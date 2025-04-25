橋頭地檢楊翊妘檢察官 獲國際檢察官協會特別貢獻獎

橋頭地檢署檢察官楊翊妘（左），獲國際檢察官協會（IAP）頒發2025年特別貢獻獎，圖右為中華民國檢察官協會理事長邢泰釗。（最高檢提供）

2025/04/25 16:17

〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署今指出，橋頭地檢署檢察官楊翊妘，因致力於打擊跨國販賣、運輸毒品集團犯罪等，獲國際檢察官協會（IAP）頒發2025年特別貢獻獎，；中華民國檢察官協會理事長邢泰釗表示：「台灣檢察官的努力，讓全世界看到台灣對國際治安的貢獻，我國許多檢察官偵辦各類犯罪，犧牲他們的青春與健康，對打擊國際犯罪有著直接、間接的貢獻」。

邢泰釗並表示：「近日，桃園檢察官吳佳美因積勞成疾過世，我們深感不捨，對這些辛勞的無名英雄，謹致以最高敬意」。

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國際檢察官協會總部設於荷蘭海牙，全世界有183個國家與組織加入，中華民國檢察官協會是在2009年加入，並自2014年獲得該協會授權經營製作該會的中文官方網站。

最高檢指出，國際檢察官協會於今年4月24日來函中華民國檢察官協會，告知協會日前推薦參加該會選拔年度檢察官特別貢獻獎項的楊翊妘，因致力於打擊毒品犯罪著有功績，經IAP執委會會議決議頒予年度特別貢獻獎。

最高檢指出，去年該獎在世界183個會員年會中，一共頒發2項獎項共4位獲獎人，其中特別貢獻獎獲獎者3名，僅1名由個別檢察官獲得，即台中地檢署檢察官張時嘉，另外2個獎項則由加拿大英屬哥倫比亞皇家檢察官協會及巴西被害人保護組織獲得。因此，楊翊妘檢察官能獲此殊榮，是世界性的榮譽，極難獲得，實屬不易，可謂台灣之光。

最高檢指出，楊翊妘致力於打擊跨國販賣、運輸毒品集團犯罪，與馬來西亞、泰國等國共同合作，在4年內破獲我國國民所涉數個跨國販毒集團，累計查獲各類毒品共3.8公噸、犯罪工具即運毒船舶4艘，市價超過新台幣20億元，起訴42名被告，經法院判決刑期累計168年，另外也致力於打擊環保犯罪，破獲非法棄置廢棄物4600公噸犯罪集團，起訴62名被告並扣得作案車輛31輛，經法院審判61名被告獲判有罪，又協助泰國執法機關循線扣得228公斤海洛因及208公斤K他命並逮捕相關被告、協助馬來西亞循線追查逮捕9名被告，扣得12.24公斤安非他命，6.61公斤MDMA及420公克K他命。

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