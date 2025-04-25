吳釗燮助理何仁傑當共諜被收押禁見提抗告 高院駁回確定

高等法院認定何仁傑涉犯國安法等罪，且罪嫌重大，亦有串證、滅證之虞，確有羈押禁見必要，今裁定抗告駁回確定。（資料照）

2025/04/25 16:17

〔記者楊國文／台北報導〕檢調偵辦總統府總統辦公室前諮議吳尚雨共諜案，追查出國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑也遭吸收成為共諜，台北地檢署認定何涉嫌將外交部的機密資料提供給中國情治人員，拘提何到案後，向台北地院聲請羈押禁見何獲准；何不服提起抗告，高等法院認定何涉犯國安法等罪，且罪嫌重大，亦有串證、滅證之虞，確有羈押禁見必要，今裁定抗告駁回確定。

檢調在偵辦總統府遭共諜滲透的國安事件中，查出民進黨籍新北市議員李余典的特助黃取榮（民進黨前黨員）多年前在中國經商時遭到中共情治人員吸收，回台發展組織，並在台灣蒐集重要情資換取報酬。

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黃取榮透過在民進黨的人脈，先找好友民進黨民主學院前副主任邱世元，再吸收總統賴清德在擔任副總統時的機要吳尚雨，直到賴清德擔任總統，吳尚雨成為總統府總統辦公室聘用諮議期間，都一直偷偷將賴清德的一舉一動、包括出訪友邦的機密資料，交由邱世元轉交給黃取榮，黃再帶往中國交給情治人員。

檢調在今年2月18日發動搜索約談，隔天將邱世元、黃取榮收押禁見；2月23日，檢調再發動第2波搜索將吳尚雨拘提到案，2月24日將吳男收押禁見。

檢調掌握黃取榮吸收何仁傑後秘密蒐證，在立委徐巧芯質詢披露何仁傑的身分後，檢調怕打草驚蛇，日前發動第3波搜索，以何仁傑涉犯國安法、個資法罪嫌重大、且有串證、滅證之虞，向北院聲請收押禁見獲准。何仁傑不服裁定，提起抗告。

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