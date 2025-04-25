毒蟲打女友拒檢還亂撞 警對空鳴槍制伏搜出喪屍菸彈

警方在永和樂華夜市對空鳴槍，將胡男制伏後上銬逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2025/04/25 15:58

〔記者徐聖倫／新北報導〕26歲胡姓男子昨晚開車帶家人、女友出門吃飯，不料胡男的汽車稍微故障，加上修車廠拒絕維修，他當街毆打女友出氣，隨後一行人上車離開。民眾見狀報警，警方循線找到胡男，示意其停車受檢，卻遭胡男開車衝撞，雙方追逐數公里到永和區，對空鳴槍後胡男才就範，挨打的顏女疑似吸毒過量，休克送醫急救撿回一命；警方於車內搜出喪屍菸彈，將胡男等4人送辦。

據悉，胡男與繼母、表姊，以及顏女出門吃飯，昨晚10時許用餐結束，一行人上車返程。期間汽車故障，胡男找了間車廠表示想要維修，但疑似太晚鄰近打烊遭拒，胡男情緒失控，竟然打赤膊當街對顏女動粗出氣，繼母、表姊拉半天也拉不住。

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胡男洩憤後叫眾人上車準備返家，但剛剛當街施暴已被路人看到並報警，警方循車牌在新北市三重區重陽路四段找到胡男，示意停車受檢，胡男則拒檢逃逸，一路逃到永和，一路違規還撞倒多部機車。警方在樂華夜市附近見他還試圖繼續衝撞，於是對空鳴槍警告，同時破窗將胡男制伏在地。

警方制伏胡男後發現，顏女竟突然休克，於是即刻將她送醫急救，所幸救回一命。警方初步判斷，有可能是吸毒過量所致。警方細查，胡男等4人均有毒品前科，且他們總共帶了4顆含依託咪酯的喪屍菸彈，以及開山刀、甩棍等武器。4人承認吸毒，警詢後依毒品、公共危險、妨害公務等罪嫌，將胡男等4人移送法辦。

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警方扣回喪屍菸彈、開山刀、甩棍等證物。（記者徐聖倫翻攝）

警方將胡男、顏女等4人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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