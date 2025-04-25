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    高雄檢舉「未打方向燈」居冠！ 逾2.8萬件占總檢舉數3成

    高雄檢舉「未打方向燈」居冠！逾2.8萬件占總檢舉數3成。（圖由警方提供）

    高雄檢舉「未打方向燈」居冠！逾2.8萬件占總檢舉數3成。（圖由警方提供）

    2025/04/25 15:46

    〔記者黃良傑／高雄報導〕檢舉達人對交通違規無所不檢舉，高市警局統計發現今年1至3月，交通違規遭檢舉最多項目以「未依規定使用方向燈」最多，共舉發2萬8377件，高居民眾檢舉項目首位！約占民眾檢舉總件數30.9％。

    此外，交通大隊統計去年至今，高雄市因未依規定使用方向燈，發生車禍而肇事者共達88件，肇事比率不低，大隊長黃元民強調，方向燈的使用看似微不足道，卻是防制交通事故的第一道防線！

    警方指出依「道路交通安全規則」規定，汽（機）車駕駛人應於起駛前、轉向、允許後車超越、變換車道等時機使用方向燈，並規定左（右）轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道、左（右）轉車道或慢車道，駛至路口後再行左（右）轉。

    如未依規定使用燈光，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，駕駛人、騎士轉彎前應使用方向燈外，變換車道前更應在行駛於原車道時，即顯示方向燈直至變換車道完成，使周遭車輛能清楚判斷行車動向，並養成「方向燈先行」的習慣，以防制交通事故發生。

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