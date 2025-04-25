雞籠中元祭伸狼爪！男摸辣妹大腿6秒 遭重判1年

賴男被控趁去年雞籠中元祭放水燈遊行，伸手摸小婷（化名）大腿約6秒鐘。示意圖。（資料照）

2025/04/25 16:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕賴姓男子趁去年雞籠中元祭放水燈遊行，街頭擠滿觀賞遊行表演的民眾，被控伸手摸小婷（化名）大腿約6秒鐘，過程被獲報趕來蒐證的警員錄下，加上報案人也全程目睹賴男對小婷伸出鹹豬手。基隆地院近日審結，將賴男依犯性騷擾防治法重判1年徒刑。

判決指出，雞籠中元祭重頭戲放水燈活動，去年8月17日晚間在基隆市區熱鬧登場，遊行隊伍繞行市區，擠滿觀賞人潮，賴姓男子趁民眾觀賞遊行隊伍表演時，伺機對年輕女子性騷擾。

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判決指出，當晚7點45分，小婷站在忠一路與孝二路口海洋廣場內，觀賞遊行時，突感左大腿遭隔壁的男子來回撫摸，驚覺有異時，摸她的賴姓男子已被警方逮捕。

原來，賴男在摸她大腿前，也伸手摸另名年輕的辣妹，辣妹不甘被摸，研判還會有其他女子被摸，遂向在場維持秩序的警員報案，由警員手持攝影機，緊跟賴男身後展開蒐證。沒多久，警員果然錄到賴男刻意靠近專注看遊行隊伍表演的小婷，突然伸右手來回摸小婷大腿左側約6秒鐘。

檢方調查時，賴男否認摸小婷大腿，但警員有拍到賴摸小婷大腿的過程，加上報案人證稱有目睹賴男摸小婷大腿，檢方據此將賴男依涉犯刑度為2年以下有期徒刑的性騷擾防治法起訴。

承審法官李岳痛斥賴男僅為逞一己私慾，利用人潮擁擠的機會，趁小婷無法防備之際，以手撫摸小婷大腿，考量賴男矢口否認犯行，加上賴之前已有2次性騷擾前科，且分別基隆地院與士林地院判處6月徒刑，將賴男依犯性騷擾防治法判處1年徒刑。

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