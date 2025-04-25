債務協商變暴力糾紛 民雄警24小時內逮4嫌送辦

嘉義縣大林半夜暴力事件，民雄警24小時內拘捕4嫌法辦。（圖由民雄警分局提供）

2025/04/25 15:35

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮3月份傳出聚眾鬥毆事件，造成王姓男子受傷送醫，民雄警分局接獲家屬報案，立即成立專案小組報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，於案發24小時內分別在嘉義縣大林及溪口地區逮捕犯嫌徐姓、陳姓、簡姓、盧姓等嫌犯到案，偵訊後依刑法妨害秩序、組織犯罪條例等罪送辦。

警方調查，25歲王姓被害人與鄭姓男子3月21日晚間在大林鎮溝背地區協商債務時，遭鄭男友人徐姓犯嫌及陳姓等3名共犯徒手毆打，在鄭某等人駕車逃離後，王姓被害人於3月22日下午因頭暈自行前往醫院就醫後返家，復因身體不適於隔日由家屬陪同再前往中國醫藥大學附設北港媽祖醫院就醫，經診斷送進加護病房治療。

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事發1個月後，王姓男子於4月23日醫院死亡，王男死亡原因與傷害事件有無關係，今日上午經嘉義地檢署檢察官及法醫解剖，發現死者顱內有陳舊出血、缺氧性腦病變，以及全身有住院併發症，將進一步檢驗確認死因。

民雄警分局重申對於任何街頭暴力行為，絕對強勢執法、依法嚴辦，短時間內查獲暴力份子到案，也讓民眾感受到警方強力打擊的决心。

嘉義縣大林半夜暴力事件，民雄警24小時內拘捕4嫌法辦。（圖由民雄警分局提供）

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