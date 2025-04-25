走私K他命漁船 第1次拍賣流標

涉嫌走私毒品的漁船扣案拍賣，第1次拍賣流標。（記者劉禹慶攝）

2025/04/25 15:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署囑託法務部行政執行署高雄分署，今（25）日在「海洋委員會海巡署金馬澎分署第八海巡隊公務碼頭 （馬公漁港執檢碼頭東北側，澎湖縣馬公市案山里大案山202號）進行扣案漁船第1次公開拍賣，由於出價最高僅100萬元，未達底標價格，最後流標，將擇期進行第2次招標。

拍賣漁船是鍾姓男子挑準2024年總統大選當日，認為警力會有空窗，以1500萬元作為代價，鄭男先取得前金150萬，再與印尼移工「阿林」駕駛「鳥意勝88號」漁船，去年1月12日晚上6時許前往澎湖七美外海，與不明船隻對接，將分袋包裝好的K他命接運過來，並於隔日（1月13日）5時20分許駕船前往彰化濁水溪出海口，將K他命與浮球還有警示燈綁在一起，拋入海中完成運毒工作後，駕船返回澎湖縣白沙鄉鳥嶼。

請繼續往下閱讀...

全案經海巡署及警方破獲後，涉案嫌疑人移送法辦，漁船被扣押，該漁船係2021年2月間才建造完成，總噸位19.96噸，拍定後依現況點交，今日進行第一次拍賣，現場來了10餘位民眾參加競拍，但價格喊到100萬元就停止，因未達底標價格，因此宣布流標。

現場參加競標的民眾認為，漁船不是在澎湖造船廠建造，未來維修恐增加成本，同時才第1次拍賣，仍有降價空間，因此不願增加標金，將等待下一次開標再參加。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

第1次拍賣來了10餘名民眾，但最高價僅100萬元流標。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法