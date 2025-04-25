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    網路投資詐騙廣告猖獗 刑事局今年首季從臉書下架逾3萬則

    詐騙集團透過網路廣告平台大量投放投資詐騙廣告猖獗，刑事警察局統計114年第一季，通報Meta（臉書）下架投資詐騙廣告3萬6824則最多，其次Google下架投資詐騙廣告1576則。（圖由刑事局提供）

    詐騙集團透過網路廣告平台大量投放投資詐騙廣告猖獗，刑事警察局統計114年第一季，通報Meta（臉書）下架投資詐騙廣告3萬6824則最多，其次Google下架投資詐騙廣告1576則。（圖由刑事局提供）

    2025/04/25 15:07

    〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團透過網路廣告平台大量投放投資詐騙廣告猖獗，刑事警察局統計114年第一季，通報Meta（臉書）下架投資詐騙廣告3萬6824則最多，其次Google下架投資詐騙廣告1576則，經分析這些廣告使用名人照片或名稱，轉以美女圖、粉專名稱為「xx證券」、「xx書店」、「xx周刊」或隨機英文命名等其他類型的態樣最多，占達7成，民眾須提高警覺，切勿受騙。

    刑事局表示，觀察第一季投資詐騙廣告態樣，詐騙集團為規避下架偵測，使用名人照片或名稱，轉以美女圖、粉專名稱態樣最多，占72.80%，另投資詐騙廣告中偽冒財經名人占13.25%、媒體網紅占11.25%、企業領袖占1.80%、政治人物占0.91%。

    常見的詐騙廣告內文關鍵字如「立即免費領取」、「最強黑馬股」、「專業導師一對一指導」、「免費贈書或公益送書」或「知識成就更好的未來」等為主。

    刑事局強調，網路廣告平台業者依法有明確責任，不能放任詐騙廣告流竄，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第30條明訂，平台不得刊登或推播含有詐欺內容之廣告，並應建立完善的防詐管理機制；該條例第31條更進一步要求，平台於刊登或推播廣告時，應主動揭露資訊。若未依上述規定執行，恐將面臨違法風險，因此呼籲網路廣告平台業者切勿逃避責任，應積極配合法規，主動落實揭露與防詐義務，共同守護民眾財產安全、資訊安全與數位環境的信任基礎，從源頭防堵詐騙，避免民眾受害。

    另提醒民眾，投資股票應透過金融監督管理委員會許可之合法券商進行下單，切勿輕信網路廣告所推薦之金融投資資訊；舉凡標榜加入投資老師LINE帳號（群組）或點擊連結獲得飆股資訊等廣告，就是詐騙，民眾可透過社群網站的粉絲專頁追蹤數、按讚數或資訊透明度的「建立日期」及「更名紀錄」、廣告出資者等資訊，作為判斷參考依據，避免落入詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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