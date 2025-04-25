印「嘉義縣警察局監視器工程車」疑有毒咖啡包 警方：包商車輛

印有「嘉義縣警察局監視器工程車」的車輛內，被查獲疑有毒品咖啡包。（資料照）

2025/04/25 14:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕26歲曾姓駕駛4月24日開車行經嘉義市垂楊路與吳鳳北路口時，失控衝撞路邊停放大貨車，救護人員搶救時，曾男在駕駛座上熟睡，車輛上還被警方查獲疑含有三級毒品K他命咖啡包；該車輛上印有「嘉義縣警察局監視器工程車」，嘉義縣警局今天表示，該輛車是縣警局監視器建置案得標廠商委外包商的工程車，並非警局公務車輛，已立即請廠商要求委外包商全面移除車身「嘉義縣警察局」字樣，避免社會大眾誤解。

嘉義市警方調查，曾姓男子疑疲勞在開車途中睡著，撞上正停放路邊卸貨的大貨車，也造成大貨車駕駛受傷，曾男初步調查無酒駕，車上發現疑含有三級毒品K他命咖啡包，已進行毒品檢驗，釐清事發過程，曾男則辯稱車上放咖啡包是為了提神；全案朝涉犯公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。

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嘉義縣警方表示，曾男駕駛「嘉義縣警察局監視器工程車」字樣車輛，並在車內發現疑似三級毒品K他命（毛重3.95公克）及咖啡包18包（總毛重573.66公克），全案由嘉義市政府警察局偵辦；此車輛並非公務車，已要求外包商移除相關字樣。

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