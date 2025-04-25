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    首頁　>　社會

    高雄「借殼重開」托嬰中心再爆虐8嬰 負責人、員工等3人獲交保

    高市議員李雅慧（左）與社會局副局長葉玉如，今說明楠梓某托嬰中心涉及二度虐嬰情況與後續處置。（記者王榮祥攝）

    高市議員李雅慧（左）與社會局副局長葉玉如，今說明楠梓某托嬰中心涉及二度虐嬰情況與後續處置。（記者王榮祥攝）

    2025/04/25 14:37

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高市貝隺佳托嬰中心傳出借殼重開二度虐嬰，31名嬰幼兒中有8人疑似受虐，其中6人已停托，4家長提告；社會局提告業者偽造文書，橋頭地檢署檢察官4月初發動搜索，朱姓負責人、楊姓與董姓員工，分別以4至1萬元交保。

    橋頭地檢署表示，婦幼專組主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭3月間接獲情資，4月初指揮楠梓警分局於發動搜索，扣得相關證物並傳訊托嬰中心朱姓負責人、楊姓、及董姓工作人員，訊問後各以4萬、4萬、1萬交保。

    經查，該間托嬰中心有8名受托嬰幼兒遭受暴力，追查後發現，施虐者竟是先前有過虐嬰紀錄的托嬰中心負責人，曾有過失傷害、業務過失致死等前科，前一個托嬰中心於2023年5月歇業，2024年2月再以其先生擔任負責人，在同地址更名設立另一個托嬰中心，持續進行收托營運。

    今年3月該托嬰中心再度發生對嬰兒強灌牛奶、打巴掌、幼兒強餵副食品等，社會局接獲家長檢舉，但無法即刻強勢要求業者提供資料，進而通報檢方啟動偵查，以托嬰中心有借牌情況（偽造文書、前負責人借用另位保母證照申報），才陸續找到更多證據，接續在4月中旬終止契約。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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