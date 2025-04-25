目睹3月大兒遭強灌奶影片 被害嬰父親怒控她是變態「虐嬰老手」一定告

市議員李雅慧（左）召開記者會揭露虐嬰事件，高市社會局副局長葉玉如（右）說明處理經過。（李雅慧服務處提供）

2025/04/25 14:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市貝隺佳托嬰中心發生虐嬰案，初步調查有8名嬰兒受害，被害人父親目睹3月大孩子被強灌奶、呼巴掌畫面，怒控涉嫌施虐楊女是變態「虐嬰老手」，一定提告。

高市社會局表示，楊女違反兒童及少年福利與權益保障法第49條事實明確，依兒少法裁處楊女48萬元罰鍰並公告姓名；社會局正啟動一對一個管機制協助家長，提供鄰近區準公共托嬰中心及準公共保母名單供家長參考，全力協助孩子轉托中。

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L姓（化名）父親表示，全案於2月間因有名「吹哨者」發現孩子多處瘀青，向高市社會局反映後，後續檢警介入調查，才讓這件令人毛骨悚然事件曝光。

他說，社會局於4月間登門拜訪，拿出許多他3月大孩子受虐監視器畫面，看到施虐楊女直接打開奶瓶罐蓋子強灌奶、呼巴掌，或是未保護嬰兒頸部下，以粗暴像抱玩具一樣抱起孩子，令人氣憤又心痛。

他表示，最可惡的是，楊女冒用上一個托嬰中心（已停業）合格老師的名字，讓家長在不知情情況下，將孩子送到一個累犯且明知故犯保母手中；據他了解，托嬰中心內收托20餘名嬰兒，該中心面對調查時，對警方要求拿出監視器畫面百般推託，且隔了一段時間才提供，他懷疑有些畫面已經被刪除，受害嬰兒不只8個小朋友。

L父怒控楊女是「虐嬰老手」，已經練就到虐嬰而看不出傷勢，若非看到影片，根本不知道孩子受了這種苦。

L父不敢再將孩子送到托嬰中心，目前委託友人照料，他說，原本希望聯合其他受害家長提告，但礙於個資法無法取得聯繫資料，但他一定告到底。

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