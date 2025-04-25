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    首頁　>　社會

    「哇！」國道3號大車爆胎撞小車3人傷 驚險畫面曝光

    國道3號南向338.9公里台南善化路段，24日發生1輛大貨車因左前輪爆胎失控，追撞休旅車的事故，造成駕駛及乘客3人輕傷送醫。（記者劉婉君翻攝）

    國道3號南向338.9公里台南善化路段，24日發生1輛大貨車因左前輪爆胎失控，追撞休旅車的事故，造成駕駛及乘客3人輕傷送醫。（記者劉婉君翻攝）

    2025/04/25 13:35

    〔記者劉婉君／台南報導〕國道3號南向338.9公里台南善化路段，昨（24）日下午接近1時左右，發生1輛大貨車因爆胎失控追撞旁邊車道1輛休旅車的事故，造成駕駛及乘客3人輕傷送醫，事故發生當下的驚險面曝光。

    事故發生時，肇事的大貨車行駛於國3南向善化路段的外側車道，因左前輪爆胎，爆裂的輪胎四散飛起，並揚起大量煙塵，大貨車左前車頭往中線車道偏移，當時1輛行駛在中線車道的休旅車正好從後方駛近，駕駛「哇！」一聲大叫後，就遭到大貨車的左前車頭碰撞，2車向前滑行撞擊到內側護欄後停下，大貨車側翻。

    國道警察與救護人員獲報趕抵現場，經檢傷駕駛及乘客共3人輕傷，雙方駕駛均無飲酒情形。

    國道公路警察局第8公路警察大隊善化分隊長鄭朝應呼籲民眾，駕車前應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中若感覺車輛有異狀，例如異音、燒焦味道、冒煙等，應盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。

    國道3號南向338.9公里台南善化路段，24日發生1輛大貨車因左前輪爆胎失控，追撞休旅車的事故，造成駕駛及乘客3人輕傷送醫。（記者劉婉君翻攝）

    國道3號南向338.9公里台南善化路段，24日發生1輛大貨車因左前輪爆胎失控，追撞休旅車的事故，造成駕駛及乘客3人輕傷送醫。（記者劉婉君翻攝）

    國道3號南向338.9公里台南善化路段，24日發生1輛大貨車因左前輪爆胎失控，追撞休旅車的事故，造成駕駛及乘客3人輕傷送醫。（記者劉婉君翻攝）

    國道3號南向338.9公里台南善化路段，24日發生1輛大貨車因左前輪爆胎失控，追撞休旅車的事故，造成駕駛及乘客3人輕傷送醫。（記者劉婉君翻攝）

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