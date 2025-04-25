海巡「三艦一船」聯合除役 前艦長回憶救援遇難菲漁民求生意志

海巡署海巡「三艦一船」聯合除役，海洋委員會主任委員管碧玲感謝三艦一船長年守護我國四面海疆。（記者李惠洲攝）

2025/04/25 13:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕服役已2、30年的海巡署「偉星艦、澎湖艦、花蓮艦及巡護一號船」今正式除役，海洋委員會主任委員管碧玲感謝三艦一船長年來在查緝、救難、護漁、海洋保育等任務中表現卓越，被譽為「海上媽祖」，守護我國四面海疆；曾任「偉星艦」艦長呂家富則回憶12年前曾在台菲重疊經濟海域的護漁勤務時，成功救援3名在海上漂流多日的菲律賓漁民，其中一位漁將她3個月大女兒的衣服圍在脖子上，給自己求生的意志，叫自己一定要活著回去。

「巡護一號船」已為國服務32年。航跡遍布北太平洋至中西太平洋，足跡遍及斐濟、紐西蘭、薩摩亞、夏威夷等地，總航程超過100萬浬，相當於環繞地球50圈，是名副其實的「海巡老馬」。

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「偉星艦」自服役以來征服四海已歷33年，是海巡署服役年資最長的巡防艦，2000年起正式移撥海巡署，曾於2005年參與「漢光21號」演習，成為我國第一艘成功試射「雄風二型」反艦飛彈的海巡艦艇，實踐平戰轉換的戰備理念。2013年更於鵝鑾鼻東南方37浬處成功救援3名菲律賓籍漁民。

「偉星艦」前艦長呂家富則回憶起這場救援行動，他說，他們因遭遇風災，船隻破損失聯，靠著撿拾海草、椰子維生，最後幸運被我國發現並即時救起，其中一位菲籍漁民羅南度將她3個月大女兒的衣服圍在脖子上，給自己求生的意志，叫自己一定要活著回去。

管碧玲指出，此次成功的救援行動，讓台菲雙方開啟更多正向的對話與合作，更在雙邊交流基礎上，順利促成台菲聯合海上救生演練，不僅加強雙方海上應變能力，更深化了彼此在區域海域上的合作默契。

「花蓮艦」與「澎湖艦」自2001年起服役，2004年移撥海巡署，航速高達30節，曾是海巡署最快的巡防艦，至今服勤已24年，長期參與取締海上犯罪、救難等重要任務。澎湖艦曾於2014年參與「海研五號」沉沒案，在惡劣海象中成功救起45名落海人員，當時海象惡劣，落海待援人員岌岌可危，澎湖艦不畏海象艱難，發揮人溺己溺精神，與其他艦艇共同將船上45員全數救援上船，雖然後續有2位不幸罹難，但海巡澎湖艦發揮海巡精神「一個都不能少」全力將落海的船員全數撈救上船，45個生命就是45個家庭，拯救的不只是45條生命，更是45個家庭。

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