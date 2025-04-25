警大設「智慧科技執法研究中心」 內政部次長盼成打擊犯罪利器

內政部次長吳堂安（左3）視察「智慧科技執法研究中心」研究成果。（記者周敏鴻攝）

2025/04/25 13:25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區中央警察大學建置「智慧科技執法研究中心」，強化科技偵查、資安鑑識、智慧交通等科技執法的研究與教學，盼能協助警察機關等相關執法單位，持續提升執法品質，內政部次長吳堂安上午出席揭牌儀式，期許中心能讓智慧科技執法於治安工作中發揮更大效能，成為強化打擊犯罪、維護治安的利器。

吳堂安說，科技進步迅速，犯罪型態也日趨多元化，包括網路詐騙、洗錢、資料竊取、網路攻擊等犯罪手法，對於公共安全、民眾財產與人際信任，都構成重大危害，警察機關等相關執法單位應積極強化科技應用與執法能量，才能妥善因應所有新興的治安威脅；中心結合理論與實務，導入AI智能工具、虛擬幣流分析、無人機應用等，成為強化治安偵防與執法能力的推動機制，將能積極幫助政府打擊新型態科技犯罪。

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中心的研究重點包括「科技偵查」等方面，警大校長楊源明說，「科技偵查」方面，建置加密貨幣金流追蹤系統，另可針對深偽（Deepfake）影片進行鑑定；「資安鑑識」方面，則擴增數位鑑識教學場域、智慧型數位鑑識教學平台等，並推動產官學專家共同研究；至於「智慧交通」、「智慧防災」、「智慧海防」、「智慧警政」則分別導入無人機應用、3D掃描結合火場模擬、以海巡數位智慧模擬教室來模擬航海與輪機等情境、結合警棋推演計算機與地理資訊系統來進行犯罪熱區分析等，提出有效的治安政策建議。

內政部次長吳堂安（中）主持「智慧科技執法研究中心」揭牌儀式。（記者周敏鴻攝）

中央警察大學建置「智慧科技執法研究中心」，盼強化科技偵查、資安鑑識等科技執法的研究與教學。（記者周敏鴻攝）

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