高雄7旬嬤照顧罕疾孫堅毅不撓 婦幼隊感動伸援

高雄七旬嬤照顧罕疾孫堅毅不撓，婦幼隊感動伸援助嬤。（圖由警方提供）

2025/04/25 13:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市有位堅毅不撓的七旬阿嬤，用瘦弱身軀扛起一個家的重擔，每天為患有罕疾的孫子奔波勞碌，努力工作養家，在隔代教養的困境中，她沒有放棄，婦幼警察隊得知阿嬤的艱辛與困苦，主動展開關懷送暖行動，致贈食物、生活用品等物資，員警們都讚歎她是社區裡最勇敢堅強的超級阿嬤。

據了解，阿嬤的孫子（22歲）沒有工作，身體狀況不佳需人照顧，平日都由阿嬤照顧，阿嬤只靠中低收入戶及老人補助為生，為能給孫子更好生活，偶爾也會打零工，收入勉強維持家庭開支。

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阿嬤與孫子相依為命，不料今年3月屋漏偏逢雨，房子發生火警造成屋損，目前沒錢修復屋損，婦幼警察隊得知阿嬤家的艱辛與困苦後，主動展開關懷送暖行動，致贈食物、生活用品等物資，員警看見阿嬤的堅強，都十分感佩。

女警表示阿嬤是社區裡最勇敢的超級阿嬤！在她的身上看到不只是責任，還有親情的無私奉獻，在這個人情逐漸疏離冷漠的年代，這段溫暖的互動彷彿為社會點亮一盞充滿人情味的燈，一聲感謝、一個微笑是警察工作的成就感，更是人與人之間溫馨珍貴的情感連結。

婦幼隊隊長趙副丞表示：警察職責是維護公共秩序與安全，擔任人民保母的角色，看到阿嬤永不放棄的精神，讓我們更堅定用行動傳遞溫暖的信念，每一個善舉都是改變社會的力量，盼這份善念延續傳遞，讓更多需要幫助的家庭看見希望的曙光。

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