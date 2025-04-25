以為找到真愛險被騙 警苦勸讓她保住房產

網路詐騙以為找到真愛，所幸警員苦勸，讓陳小姐避免損失500萬元。（圖由警方提供）

2025/04/25 12:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕當真是被愛沖昏頭！陳小姐在網路結識姜姓男子，雖然從未謀面，但姜男每天噓寒問暖，讓陳小姐以為找到真愛，還準備將房屋貸款500萬投入股市，陳女的弟弟發現情況不對向警方求助，員警到場勸說還一度被陳女揚言提告，所幸員警苦口婆心，才讓陳女回心轉意，最後到銀行解除抵押手續、保住房屋。

警方是於昨下午接獲陳女弟弟報案指稱，姊姊疑似遭詐騙欲抵押房屋借款投資，警察局桃園分局青溪派出所警員盧育桓、廖均立即趕抵現場了解勸導，陳女一度表示她是合法的投資，對方是老朋友常見面，堅持自己沒有被詐騙，如果員警要阻止，她將到地檢署控告。

請繼續往下閱讀...

經員警苦口婆心說明詐騙集團手法，陳女冷靜下來並向員警說明，她和姜姓男子在網路認識，但兩人並未見過面，姜男自稱是專業投資人士，每天噓寒問暖，兩人感情日漸升溫，對方還建議資金投入股市可以代為操作，她已經到銀行完成設定抵押程序要貸款500萬元，但銀行還沒有撥款。

由於陳女從未與對方見過面，員警研判是詐騙集團慣用「假交友真詐財｣的手法，員警與其家人苦勸多時終於讓她回心轉意，由員警及其家人陪同她到銀行辦理解除抵押手續，幫她保住房屋。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法