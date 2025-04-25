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    種鳳梨3公頃卻申報農損4公頃餘 女農民被強制執行追繳10萬多元

    書記官製作扣押存款公文示意照。（屏東執行分署提供）

    書記官製作扣押存款公文示意照。（屏東執行分署提供）

    2025/04/25 12:49

    〔記者葉永騫／屏東報導〕在屏東縣高樹鄉種植鳳梨的女農民於110年8月間，因其所種植約3公頃之鳳梨遭豪雨侵襲，向高樹鄉公所申請農損救助，但女鳳梨農申報種植面積4公頃餘，溢領救助金10萬5023元未繳回，行政執行署屏東分署採取強制執行，直接扣押女鳳梨農的帳戶存款，並提醒這種行為可能喪失未來農損補助，反而得不償失。

    農民因颱風、寒流等天然災害導致農業損失，符合《農業天然災害救助辦法》（以下簡稱農損救助辦法）規定者，得向受災地所屬鄉（鎮、市、區）公所申請現金救助，這位女農民領救助金，經高樹鄉公所查覺後，於112年2月通知其限期返還，並於同年8月再次催繳，但女農民一直未理會，因此移送行政執行署屏東分署理強制執行，通知女農民繳納欠款，但置之不理，清查後發現女農民在台灣銀行高額存款，於是扣押其帳戶存款，女農民只好清償結案。

    屏東分署表示，《農損救助辦法》申請救助金時，若發生溢領情形，應儘速主動返還，切勿置之不理，以免遭強制執行，而申請農業災害救助時，申報不實，將影響農業天然災害發生時之救助資格，下次申請時，主管機關得依農損救助辦法第12條之1規定不予救助，屆時恐將得不償失，賠了夫人又折兵。

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