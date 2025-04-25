全聯倉儲大火9死 家屬痛批全聯僅賠30萬後從未出面

全聯大火造成水電「5人工班」罹難，包頭廖益豪姊姊表示，8旬母親一次送走兩代人「情何以堪」。（記者黃旭磊攝）

2025/04/25 12:42

〔記者黃旭磊／台中報導〕全聯福利中心位於台中大肚區生鮮處理廠倉儲，去年12月19日發生大火釀9人死亡悲劇，廖姓水電包頭帶兒子等「5人工班」在3樓夾層罹難，廖姓死者姊姊等家屬控訴全聯發給一次慰問金後，從未出面把責任推給下包商，包商又推稱火災調查鑑定未有下文，家屬舉新光三越氣爆罹難理賠為例，痛批「台中勞工人命，比不來台觀光的外國人嗎？」

全聯大肚區改建中的生鮮處理廠倉儲，火災經過4個多月後，罹難者「5人工班」水電工包頭廖益豪姊姊、郭姓工人姊姊及羅姓律師，今天趕往烏日與全聯水電下包商談理賠，家屬拿出弟弟與姪兒照片，念及8旬老母及老父，當場紅了眼眶，痛批全聯給了一次15萬慰問金後從未出面，完全不顧家屬生活困頓。

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家屬提供理賠慰問金額，全聯與營造商慰問金30萬，下游空調慰問金15萬、水電慰問金6萬、包商老闆給薪水5萬及白包3萬，台中市勞工局慰問金10萬、屏東縣政府慰問金3萬元，痛批人命不值錢。

廖益豪姊姊說，姪兒原本在南屯施工，19日火災當天機車剛好壞掉，弟弟把兒子廖偉倫調到大肚全聯上班，父子相載機車同時命喪火場，而弟弟跟姪兒生前很孝順，媽媽一次送走兩代人「情何以堪」，火災後，2人遺體送回家向媽媽告別，媽媽當場哭暈，全聯是總包商發包給下游承包，火場未設防護措施，事發到現在4個多月廠商都在推責任。

「5人工班」死者郭致勝姊姊表示，弟弟生前是精神支柱，生前每天都互Line「今天好不好」分享心事，就算弟弟走了，現在每天傳訊給他當作情緒出口，而70歲爸爸行動不便由弟弟生前照顧，家裡還在租屋，火警後僅有2家小包商關心，全聯從未聯繫家屬，「不要把人命分大小」沒有就消失了。

台中市勞工局表示，啟動職災補助與全聯倉儲大火家屬協調，4名設籍台中市的罹災者，已發放職災死亡慰問金每人30萬元（含勞動部慰問金），共發給120萬元，至於8名傷者經追蹤皆已復工，其中1案符合勞工局職業災害勞工慰助生活及子女就學補助，已發給子女就學補助金6千元。

全聯大火「5人工班」罹難者郭致勝姊姊（圖）表示，就算弟弟走了，現在每天傳訊給他當作情緒出口。（記者黃旭磊攝）

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