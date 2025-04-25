詭異！台中婦人半夜持菜刀揮砍公車站牌 引發居民恐慌

林姓婦人半夜持菜刀揮砍敲擊公車站牌10多分鐘，引發居民恐慌。（記者張瑞楨翻攝自Tthread）

2025/04/25 11:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市56歲林姓婦人，前天（23日）凌晨0時許，無故持菜刀砍公車站牌，昨天（24日）又疑似對公車站牌噴漆，詭異的行為引發附近居民恐慌，台中市警局第三分局接獲報案馳抵，她宣稱不滿公車站牌位置，而持菜刀敲打站牌，警方將她依刑法第138條毀損公物罪函請地檢署偵辦，另外，警方也通報台中市衛生局，請衛生局協助釐清林婦的精神狀況。

台中市東區東英路附近的居民，也拍下林婦持菜刀砍站牌的畫面，居民指稱共敲打（揮砍）10多分鐘，噪音驚醒附近居民，但沒有人敢靠近制止，三分局則指出，林婦用利器敲打設於中市東區東英路435號前站牌，但員警馳抵時，林婦已經丟棄菜刀，她宣稱不滿這個公車站牌的設立位置，才會心生不滿且持菜刀敲打站牌。

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警方昨天聯繫站牌的委外廠商製作筆錄，廠商表示站牌並未毀損到不堪使用的程度，警方將依刑法第138條毀損公物罪，將林婦函請地檢署偵辦，另外，也通知衛生局釐清婦人精神狀況。

公車站牌桿子上有菜刀揮砍敲打痕跡，但未達無法使用程度。（記者張瑞楨翻攝）

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