為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詭異！台中婦人半夜持菜刀揮砍公車站牌 引發居民恐慌

    林姓婦人半夜持菜刀揮砍敲擊公車站牌10多分鐘，引發居民恐慌。（記者張瑞楨翻攝自Tthread）

    林姓婦人半夜持菜刀揮砍敲擊公車站牌10多分鐘，引發居民恐慌。（記者張瑞楨翻攝自Tthread）

    2025/04/25 11:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市56歲林姓婦人，前天（23日）凌晨0時許，無故持菜刀砍公車站牌，昨天（24日）又疑似對公車站牌噴漆，詭異的行為引發附近居民恐慌，台中市警局第三分局接獲報案馳抵，她宣稱不滿公車站牌位置，而持菜刀敲打站牌，警方將她依刑法第138條毀損公物罪函請地檢署偵辦，另外，警方也通報台中市衛生局，請衛生局協助釐清林婦的精神狀況。

    台中市東區東英路附近的居民，也拍下林婦持菜刀砍站牌的畫面，居民指稱共敲打（揮砍）10多分鐘，噪音驚醒附近居民，但沒有人敢靠近制止，三分局則指出，林婦用利器敲打設於中市東區東英路435號前站牌，但員警馳抵時，林婦已經丟棄菜刀，她宣稱不滿這個公車站牌的設立位置，才會心生不滿且持菜刀敲打站牌。

    警方昨天聯繫站牌的委外廠商製作筆錄，廠商表示站牌並未毀損到不堪使用的程度，警方將依刑法第138條毀損公物罪，將林婦函請地檢署偵辦，另外，也通知衛生局釐清婦人精神狀況。

    公車站牌桿子上有菜刀揮砍敲打痕跡，但未達無法使用程度。（記者張瑞楨翻攝）

    公車站牌桿子上有菜刀揮砍敲打痕跡，但未達無法使用程度。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播