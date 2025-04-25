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    立委選舉期間招待142位選民旅遊 桃市無黨候選人葉堂宇被判刑2年

    桃園地方法院因違反公職人員選舉罷免法「行求不正利益」罪，判處葉堂宇有期徒刑2年，褫奪公權5年。（記者周敏鴻攝）

    桃園地方法院因違反公職人員選舉罷免法「行求不正利益」罪，判處葉堂宇有期徒刑2年，褫奪公權5年。（記者周敏鴻攝）

    2025/04/25 11:47

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕2024年立法委員選舉期間，無黨籍葉堂宇參選桃園市第6選區，他為順利當選，舉辦「鄉親相愛樂活一日遊」招待142位選民，免費搭遊覽車到雙北旅遊並提供午、晚餐，桃園地方法院已因違反公職人員選舉罷免法「行求不正利益」罪，判處葉堂宇有期徒刑2年，褫奪公權5年。

    葉堂宇2023年9月間，與他的妻子、金主楊姓男子等人，決定由楊男付錢，以「鄉親相愛樂活一日遊」的名義，邀集第六選區具投票權民眾參加，之後葉堂宇競選團隊人員就在臉書發布貼文；同年月28日，已有142位選民要參加旅遊，葉妻於是找上樁腳曹姓女子，共同彙整旅遊名冊並投保旅遊平安險，並分配聯絡選民等工作。

    「鄉親相愛樂活一日遊」2023年10月15日出發，142位選民搭乘遊覽車前往新北市八里區八里左岸公園時，葉堂宇在場，身著競選背心向選民致意並發送競選宣傳用的瓶裝水等文宣品，並由競選團隊人員發放午餐餐盒。

    桃園地檢署事後接獲檢舉追查，並依違反公職人員選舉罷免法起訴葉堂宇等6人，桃院一審判決，葉堂宇等人都犯公職人員選舉罷免法「行求不正利益」罪，判處葉堂宇與葉妻有期徒刑2年，褫奪公權5年，葉妻緩刑5年，楊男等人則分別被判處有期徒刑1年6月到1年10月，緩刑3年到5年。另，葉堂宇偽造美國哥倫比亞大學、哈佛大學等校學位證書，還犯偽造私文書罪，被判刑有期徒刑5月。

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