烏來鐵皮屋製市價近2億K他命 毒團4成員被訴

台北地檢署。（資料照）

2025/04/25 11:29

〔記者王定傳／台北報導〕製毒師鄭清祐招募曾參選烏來區民代表的男子陳冠憲、電視台前攝影助理高治民、男子蘇揚勝等人加入製毒集團，在烏來一處鐵皮屋作為K他命製毒工廠，檢調去年底發動搜索，查扣K他命56公斤及原料去甲基K他命6公斤，市價近2億元，台北地檢署今日依毒品危害防制條例製造第三級毒品等罪嫌起訴鄭清祐等4人，共犯李宗哲、蘇寓豪通緝中。

檢調調查，這個製毒集團組成為，鄭清祐與一名綽號「胖子」不詳身分者協議，由「胖子」提供價值千萬元以上的K他命原料及製毒工具，鄭則負責提供製毒技術，並招募陳、高、李等人加入製毒集團；去年10月，鄭先命高尋找偏僻山區以利製毒，陳提供烏來房舍作為製毒工廠。

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檢方調查，去年12月中旬，鄭夥同成員蘇揚勝、李宗哲、蘇寓豪進駐工廠，開始製作K他命毒品，去年12月31日上午，北檢指揮調查局台北市調查處、北機站、新北市永和分局、汐止分局及維安特勤隊上山攻堅搜索，陸續逮捕鄭、高、陳、蘇、李5人，其中蘇揚勝還跳崖落跑，仍被捕。

檢調警查扣K他命成品56公斤及6公斤原料，市價近2億元，鄭、高、陳、蘇4人遭羈押，蘇寓豪則潛逃出境，李事後棄保潛逃。

檢方斥責鄭男等人犯罪情節重大，惡性重大，並衡酌鄭嫌在本件犯行中統籌調度，屬運毒集團最重要地點，蘇聽命行事，高負責找製毒場地、提供物資，陳負責提供製毒廠地及搬運原料，犯後高、陳2人就幕後主使者及參與程度反覆不一，語多保留，請從重量刑。

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