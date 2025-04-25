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    屏東「熊貓」與警車相撞噴飛！外送員和警員雙雙受傷

    外送餐點的騎士疑似未依號誌行駛，與警車發生碰撞。（警方提供）

    外送餐點的騎士疑似未依號誌行駛，與警車發生碰撞。（警方提供）

    2025/04/25 11:28

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港分局1輛警車在前天發生車禍，與1名外送餐點的機車騎士發生碰撞，由於車速不慢，車上的員警與騎士雙雙受傷，機車更是直接被撞飛到對側車道，所幸並無大礙，肇責現正釐清當中。

    東港警分局指出，這起車禍發生在23日中午12時20分左右，當時車上架有外送餐點服務箱子的陳姓男子，騎乘普通重型機車經台17線由西往東行駛，並於大鵬灣環灣道路入口欲左轉至林邊方向，未料，此時由37歲張姓員警所駕的警車正經該路口往東港方向行駛，兩造因此發生碰撞。

    由於速度不慢，警車引擎蓋整片凹陷，陳男機車則是噴到路口對側車道上，距撞擊點約有5公尺之遠，陳男的外送餐點箱還就直接散落在地，路面一片狼藉，警方指出，陳男及張員均受傷送醫，經酒測雙方未有飲酒情事，警方正調閱相關監視器畫面佐證。

    不過，事涉員警事故，警方格外保守，僅強調警車行駛方向環灣道路及台17線當時均為綠燈號誌，相關肇責仍在調查釐清中。當地居民則指出，該處路口因為連結省道及環灣道路，車輛數有落差，常見從省道轉進環灣道路的車輛，見無車就不依號誌行駛，險象環生。

    外送餐點的騎士疑似未依號誌行駛，與警車發生碰撞。（警方提供）

    外送餐點的騎士疑似未依號誌行駛，與警車發生碰撞。（警方提供）

    外送餐點的騎士疑似未依號誌行駛，與警車發生碰撞。（警方提供）

    外送餐點的騎士疑似未依號誌行駛，與警車發生碰撞。（警方提供）

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